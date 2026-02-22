ВСУ пошли в контрнаступательную операцию: сколько территории освободили - детали

Вооруженные силы Украины подтвердили проведение контрнаступательной операции в Александровском направлении. По данным Десантно-штурмовых войск ВСУ, с начала операции украинские подразделения возобновили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

ВСУ пошли в контрнаступательную операцию. Фото из открытых источников

Десантно-штурмовые войска ВС Украины опубликовали заявление, где указали, что основной целью контрнаступательной операции является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, а также вытеснение российских войск за пределы административной границы Днепропетровщины. В ДШВ отмечают, что ситуация на направлении остается динамичной и российские силы оказывают упорное сопротивление и пытаются удержать занятые позиции.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно производят наступательные действия", — говорится в сообщении.

Как пишут в ДШВ, освобожденные территории были зачищены от диверсионно-разведывательных групп, что позволило стабилизировать линию фронта на отдельных участках. В целом украинские силы вернули под контроль более трехсот кв. км украинских территорий.

"С началом операции группировкой ДШВ вместе со смежными подразделениями возобновлен контроль над территорией более 300 кв. км. (зачищено от ДРГ противника) над восьми населенными пунктами. Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", – добавили в ДШВ.

Об успехах Сил обороны ранее сообщали аналитики проекта DeepState, фиксировавшие оттеснения российских подразделений вблизи Калиновского и Тернового. Теперь эту информацию официально подтвердили в ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ушли в контратаку и освободили рекордные территории с 2023 года.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали фактор, который переломит ход войны и поможет Украине одержать победу.