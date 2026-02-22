ВСУ пошли в контрнаступательную операцию: сколько территории освободили - детали

Рубрики
Вооруженные силы Украины подтвердили проведение контрнаступательной операции в Александровском направлении. По данным Десантно-штурмовых войск ВСУ, с начала операции украинские подразделения возобновили контроль над более чем 300 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.
ВСУ пошли в контрнаступательную операцию. Фото из открытых источников
Десантно-штурмовые войска ВС Украины опубликовали заявление, где указали, что основной целью контрнаступательной операции является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, а также вытеснение российских войск за пределы административной границы Днепропетровщины. В ДШВ отмечают, что ситуация на направлении остается динамичной и российские силы оказывают упорное сопротивление и пытаются удержать занятые позиции.
Как пишут в ДШВ, освобожденные территории были зачищены от диверсионно-разведывательных групп, что позволило стабилизировать линию фронта на отдельных участках. В целом украинские силы вернули под контроль более трехсот кв. км украинских территорий.
Об успехах Сил обороны ранее сообщали аналитики проекта DeepState, фиксировавшие оттеснения российских подразделений вблизи Калиновского и Тернового. Теперь эту информацию официально подтвердили в ВСУ.
