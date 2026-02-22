Перемога України: на Заході назвали фактор, який переламає хід війни

Україні необхідно щонайменше ще 250 тисяч додаткових військових, аби змінити хід війни та досягти переваги над Росією. Про це пише британське видання The Times з посиланням на західних аналітиків і джерела в НАТО.

Українські військові. Фото з відкритих джерел

За даними The Times, українські сили поступаються Росії в чисельності особового складу та озброєнні на низці ключових напрямків, зокрема поблизу Покровська, Мирнограда, Лимана та Сіверська. Частина міських районів на сході й південному сході перебуває під частковим або майже повним контролем російських військ. Попри це, темпи просування РФ залишаються повільними та становлять близько 70 метрів на день у районі Покровська, що експерти називають одним із найнижчих показників наступу в сучасній війні.

Аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінюють втрати Росії у понад 1,2 млн осіб від початку вторгнення, тоді як Україна втратила близько 600 тисяч військових. Водночас українські офіцери наголошують на гострій нестачі піхоти та операторів безпілотників, що обмежує можливості оборони й контрнаступу.

"Нам потрібно більше пілотів для наших команд безпілотників і більше піхоти для їх прикриття", – заявив український військовий.

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що в планах армії збільшити кількість втрат РФ на місяць з 35 тисяч російських солдатів до 50 тисяч.

Колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав зазначає, що кадровий дефіцит став ключовим викликом для Києва. За його словами, Росія має змогу компенсувати втрати, зокрема завдяки співпраці з Північною Кореєю.

"Нестача людських ресурсів є викликом для України. Натомість, все, що потрібно зробити Росії – це звернутися до Північної Кореї за додатковими солдатами", — зауважив Брідлав.

Однак американський військовий вказує, що Європейський парламент уже схвалив кредит у 90 млрд євро, значна частина якого піде на військові закупівлі. За його словами, Україна довела, що коли має можливість завдавати ударів по РФ, то дуже вдало користується такою ситуацією.

Як наслідок, високопоставлене джерело в НАТО заявило, що Україні для перелому у війні проти Росії потрібно щонайменше 250 000 додаткових солдатів та потужніше озброєння.

Колишній спецпредставник США Курт Волкер вважає, що поряд із підтримкою України необхідно посилювати санкційний тиск на російський енергетичний сектор та "тіньовий флот". За його словами, Путін не виявив жодного інтересу до мирного процесу, тому потрібно вводити нові санкції.

"Нам потрібно продовжувати тиснути на росіян настільки, щоб вони відчули потребу в припиненні вогню. І я думаю, що це досяжно, але лише якщо ми продовжуватимемо тиснути на доходи, і вони продовжуватимуть втрачати людей з тією ж швидкістю, з якою вони їх втрачають", — додав Волкер.

