Украине необходимо, по меньшей мере, еще 250 тысяч дополнительных военных, чтобы изменить ход войны и достичь преимущества над Россией. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на западных аналитиков и источники в НАТО.

Украинские военные.

По данным The Times, украинские силы уступают России в численности личного состава и вооружении на ряде ключевых направлений, в том числе вблизи Покровска, Мирнограда, Лимана и Северска. Часть городских районов на востоке и юго-востоке находится под частичным или почти полным контролем русских войск. Тем не менее, темпы продвижения РФ остаются медленными и составляют около 70 метров в день в районе Покровска, что эксперты называют одним из самых низких показателей наступления в современной войне.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценивают потери России более чем в 1,2 млн человек с начала вторжения, тогда как Украина потеряла около 600 тысяч военных. В то же время украинские офицеры отмечают острую нехватку пехоты и операторов беспилотников, что ограничивает возможности обороны и контрнаступления.

"Нам нужно больше пилотов для наших команд беспилотников и больше пехоты для их прикрытия", – заявил украинский военный.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что в планах армии увеличить количество потерь РФ в месяц с 35 тысяч российских солдат до 50 тысяч.

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав отмечает, что кадровый дефицит стал ключевым вызовом для Киева. По его словам, Россия имеет возможность компенсировать потери, в частности, благодаря сотрудничеству с Северной Кореей.

"Недостаток человеческих ресурсов является вызовом для Украины. Однако все, что нужно сделать России — это обратиться в Северную Корею за дополнительными солдатами", — отметил Бридлав.

Однако американский военный указывает, что Европейский парламент уже одобрил кредит в 90 млрд евро, значительная часть которого уйдет на военные закупки. По его словам, Украина доказала, что когда имеет возможность наносить удары по РФ, то очень удачно пользуется такой ситуацией.

Как следствие, высокопоставленный источник в НАТО заявил, что Украине для перелома в войне против России требуется не менее 250 000 дополнительных солдат и более мощное вооружение.

Бывший спецпредставитель США Курт Волкер считает, что наряду с поддержкой Украины необходимо усиливать санкционное давление на российский энергетический сектор и теневой флот. По его словам, Путин не проявил ни малейшего интереса к мирному процессу, поэтому нужно вводить новые санкции.

"Нам нужно продолжать давить на россиян настолько, чтобы они ощутили потребность в прекращении огня. И я думаю, что это достижимо, но только если мы будем продолжать давить на доходы, и они будут продолжать терять людей с той же скоростью, с которой они их теряют", – добавил Волкер.

