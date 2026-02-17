ЗСУ пішли в контратаку та звільнили рекордні території з 2023 року: що відбувається на фронті

Збройні сили України здійснили серію вдалих контратак, витіснивши російські підрозділи з території площею близько 201 кв. км. Західні медіа називають це найшвидшим просуванням українських військ за останні два з половиною роки, від початку масштабних наступальних операцій 2023 року. Однак військові експерти закликають не перебільшувати значення подій. Учасник миротворчих місій Сергій Грабський пояснює, що йдеться про дії у форматі стратегічної оборони, а не про початок великого наступу.

ЗСУ пішли в контратаку. Фото з відкритих джерел

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Еспресо" пояснив, що стоїть за контратаками ЗСУ на фронті.

"Я не хочу розчаровувати наших слухачів, але треба розуміти, що всі ці дії були здійснені у форматі дій стратегічної оборони. Чому це важливо зрозуміти? Тому що ці контратаки, саме так можна назвати, вони проходять в такому тренді відновлення позиції задля більш стійкої оборони. І так, українським військам вдалося досягти певного успіху, але це успіх тактичний. Тактичний, тобто, знаєте, я хочу попередити, щоб ми не сподівалися на те, що завтра ми будемо розширювати наступ і так далі", — зауважує Грабський.

За словами Грабського, контратакувальні дії ЗСУ були зосереджені на кількох критично важливих напрямках, Запорізькому, Костянтинівському, Покровському, а також на Харківському та Сумському і кожна з цих ділянок має стратегічне значення.

Особливо напруженою залишається ситуація на Запоріжжі. Полковник наголошує, що цей регіон є стратегічною метою Росії на поточний рік. Саме тому українські сили намагаються не лише стримати наступ, а й завдати ворогу максимальних втрат у період його ослаблення.

На Донеччині противник продовжує спроби просування вглиб української території, тоді як на Харківському та Сумському напрямках контрудари мають ще й психологічний ефект та змушують російські війська перегруповуватися та відмовлятися від подальших атак.

"Але треба розуміти, що попереду нас чекають дуже складні бойові дії, тому що противник, попри такі шалені втрати, які він поніс протягом останніх двох місяців, намагається відновити свій бойовий потенціал і, як то кажуть, планує продовження наступальних операцій", — зауважує Грабський.

