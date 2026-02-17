ЗСУ пішли в контратаку та звільнили рекордні території з 2023 року: що відбувається на фронті

Рубрики
Збройні сили України здійснили серію вдалих контратак, витіснивши російські підрозділи з території площею близько 201 кв. км. Західні медіа називають це найшвидшим просуванням українських військ за останні два з половиною роки, від початку масштабних наступальних операцій 2023 року. Однак військові експерти закликають не перебільшувати значення подій. Учасник миротворчих місій Сергій Грабський пояснює, що йдеться про дії у форматі стратегічної оборони, а не про початок великого наступу.
ЗСУ пішли в контратаку. Фото з відкритих джерел
Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Еспресо" пояснив, що стоїть за контратаками ЗСУ на фронті.
За словами Грабського, контратакувальні дії ЗСУ були зосереджені на кількох критично важливих напрямках, Запорізькому, Костянтинівському, Покровському, а також на Харківському та Сумському і кожна з цих ділянок має стратегічне значення.
Особливо напруженою залишається ситуація на Запоріжжі. Полковник наголошує, що цей регіон є стратегічною метою Росії на поточний рік. Саме тому українські сили намагаються не лише стримати наступ, а й завдати ворогу максимальних втрат у період його ослаблення.
На Донеччині противник продовжує спроби просування вглиб української території, тоді як на Харківському та Сумському напрямках контрудари мають ще й психологічний ефект та змушують російські війська перегруповуватися та відмовлятися від подальших атак.
