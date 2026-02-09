Росіяни в паніці заявляють про контрнаступ України: в ЗСУ відреагували

Російські військові пропагандисти зранку 9 лютого почали поширювати заяви про нібито початок контрнаступу Збройних сил України. У соцмережах з’явилися "карти бойових дій", на яких РФ приписує собі територіальні успіхи, а Україні масштабні наступальні дії. У Силах оборони Півдня відреагували на так званий контрнаступ та назвали заяви росіян маніпуляціями.

У ЗСУ пояснили заяви РФ про контрнаступ України. Фото з відкритих джерел

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "РБК-Україна" пояснив, що інформація, яку поширюють російські канали, не відповідає реальній ситуації на фронті. За його словами, якщо порівняти ці мапи з офіційними зведеннями Генштабу ЗСУ, то буде помітна значна різниця.

Карта бойових дій, яку поширюють пропагандисти РФ з контрнаступом ЗСУ

На картах російська сторона стверджує, що її війська нібито майже дійшли до Покровського в Дніпропетровській області, а українське військо атакує одразу на кількох напрямках — зокрема в районах Покровського, Великомихайлівки, Тернуватого та поблизу Гуляйполя. Як пояснює Волошин, жодних підтверджень цьому немає. Йдеться лише про поодинокі інфільтраційні дії росіян, тобто спроби проникнення малих диверсійних груп, які згодом подаються як "захоплення територій".

Як приклад речник навів заяви РФ про "взяття" села Тернувате. За його словами, до реальної лінії бойового зіткнення там щонайменше 10–15 кілометрів.

"Вони перебували там лічені години, після чого були знищені нашими військовими", — зазначив речник та додав, що відео ліквідації цих груп оприлюднене на офіційних сторінках Сил оборони Півдня.

Карта бойових дій від ЗСУ

У ЗСУ пояснюють, що спотворюючи лінію фронту, росіяни намагаються виправдати власні фейкові заяви нібито про територіальні здобутки та створюють інформацію про контрнаступ України.

"Ми, своєю чергою, дійсно проводимо розвідувально-пошукові дії — щодня до двох десятків — для виявлення їхніх інфільтраційних диверсійних груп. Ми провели скрізь зачистки (в районі тих населених пунктів, де росіяни заявляють про початок нашого "контрнаступу"), — сказав Волошин та пояснив, що "з військової точки зору ці дії не є контрнаступом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна може піти у контрнаступ у 2026 році. Командир ЗСУ розкрив деталі.

Також "Коментарі" писали, що Росія готує новий масштабний наступ в Україні. В США сказали, коли і куди підуть росіяни.