logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали

Россия распространяет карты с якобы контрнаступлением ВСУ. В Силах обороны Юга объяснили, что действительно происходит на фронте.

9 февраля 2026, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские военные пропагандисты с утра 9 февраля начали распространять заявления о якобы начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. В соцсетях появились "карты боевых действий", на которых РФ приписывает себе территориальные успехи, а Украине масштабные наступательные действия. В Силах обороны Юга отреагировали на так называемое контрнаступление и назвали заявления россиян манипуляциями.

Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали

В ВСУ объяснили заявления РФ о контрнаступлении Украины. Фото из открытых источников

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что информация, распространяемая российскими каналами, не соответствует реальной ситуации на фронте. По его словам, если сравнить эти карты с официальными сводками Генштаба ВСУ, то будет заметна значительная разница.

Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали - фото 2

Карта боевых действий, распространяемая пропагандистами РФ с контрнаступлением ВСУ

На картах российская сторона утверждает, что ее войска якобы почти дошли до Покровского в Днепропетровской области, а украинское войско атакует сразу по нескольким направлениям — в частности, в районах Покровского, Великомихайловки, Терноватого и вблизи Гуляйполя. Как объясняет Волошин, никаких подтверждений этому нет. Речь идет лишь об единичных инфильтрационных действиях россиян, то есть попытки проникновения малых диверсионных групп, которые впоследствии представляются как "захват территорий".

В качестве примера спикер привел заявления РФ о "взятии" села Терноватое. По его словам, до реальной линии боевого столкновения там не менее 10–15 километров.

"Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", — отметил спикер и добавил, что видео ликвидации этих групп обнародовано на официальных страницах Сил обороны Юга.

Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали - фото 2

Карта боевых действий от ВСУ

В ВСУ объясняют, что искажая линию фронта, россияне пытаются оправдать собственные фейковые заявления якобы о территориальных достижениях и создают информацию о контрнаступлении Украины.

"Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия – ежедневно до двух десятков – для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления"), — сказал Волошин и пояснил, что "с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может пойти в контрнаступление в 2026 году. Командир ВСУ раскрыл детали.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новое масштабное наступление в Украине. В США сказали, когда и куда уйдут россияне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/silah-oboroni-vidpovili-zayavi-rf-kontrnastup-1770640052.html
Теги:

Новости

Все новости