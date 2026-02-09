Россияне в панике заявляют о контрнаступлении Украины: в ВСУ отреагировали

Российские военные пропагандисты с утра 9 февраля начали распространять заявления о якобы начале контрнаступления Вооруженных сил Украины. В соцсетях появились "карты боевых действий", на которых РФ приписывает себе территориальные успехи, а Украине масштабные наступательные действия. В Силах обороны Юга отреагировали на так называемое контрнаступление и назвали заявления россиян манипуляциями.

В ВСУ объяснили заявления РФ о контрнаступлении Украины. Фото из открытых источников

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "РБК-Украина" пояснил, что информация, распространяемая российскими каналами, не соответствует реальной ситуации на фронте. По его словам, если сравнить эти карты с официальными сводками Генштаба ВСУ, то будет заметна значительная разница.

Карта боевых действий, распространяемая пропагандистами РФ с контрнаступлением ВСУ

На картах российская сторона утверждает, что ее войска якобы почти дошли до Покровского в Днепропетровской области, а украинское войско атакует сразу по нескольким направлениям — в частности, в районах Покровского, Великомихайловки, Терноватого и вблизи Гуляйполя. Как объясняет Волошин, никаких подтверждений этому нет. Речь идет лишь об единичных инфильтрационных действиях россиян, то есть попытки проникновения малых диверсионных групп, которые впоследствии представляются как "захват территорий".

В качестве примера спикер привел заявления РФ о "взятии" села Терноватое. По его словам, до реальной линии боевого столкновения там не менее 10–15 километров.

"Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", — отметил спикер и добавил, что видео ликвидации этих групп обнародовано на официальных страницах Сил обороны Юга.

Карта боевых действий от ВСУ

В ВСУ объясняют, что искажая линию фронта, россияне пытаются оправдать собственные фейковые заявления якобы о территориальных достижениях и создают информацию о контрнаступлении Украины.

"Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия – ежедневно до двух десятков – для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления"), — сказал Волошин и пояснил, что "с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может пойти в контрнаступление в 2026 году. Командир ВСУ раскрыл детали.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новое масштабное наступление в Украине. В США сказали, когда и куда уйдут россияне.