Україна може піти у контрнаступ у 2026 році: командир ЗСУ розкрив деталі
Україна може піти у контрнаступ у 2026 році: командир ЗСУ розкрив деталі

Україна може перейти до контрнаступу у 2026 році, але без масштабних проривів.

9 лютого 2026, 08:30
Україна теоретично може перейти до контрнаступальних дій у 2026 році, однак вони навряд чи матимуть формат масштабних операцій, подібних до кампанії 2022-го. Більш імовірним є поступове відтиснення російських військ і розширення зони ураження вглиб їхньої оборони. Про це заявив командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес.

Україна може піти у контрнаступ у 2026 році: командир ЗСУ розкрив деталі

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Кирило Верес в інтерв’ю "Радіо Хартія" розповів, що сучасні умови війни суттєво обмежують можливість швидких проривів на сотні кілометрів. За його словами, реалістичним підходом є створення так званої "кілзони". Це контрольована зони ураження глибиною до 15-20 кілометрів, яка унеможливлює безпечне перебування противника.

"У контрнаступ на сотні кілометрів я не вірю. А от у поступове відкидання ворога й розширення зони ураження — так", — пояснює Верес.

Командир підкреслив, що ключовим завданням Сил оборони наразі є перенесення ударів у глибину позицій противника. Водночас реалізація цього підходу ускладнюється необхідністю постійної підтримки піхоти вздовж усієї лінії фронту.

"Ми не можемо залишити піхоту без підтримки навіть на короткий час, щоб повністю зосередитися на глибинному ураженні. Це створює серйозні ризики", — додав Верес.

За словами Вереса, сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, передусім безпілотних систем, а також від здатності командирів швидко адаптуватися до змін на полі бою. Саме ці фактори, а не масштабні маневри, можуть визначити динаміку бойових дій у найближчі роки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прямо назвав основні цілі України на території Росії.

Також "Коментарі" писали, що Росія готує новий масштабний наступ в Україні. В США сказали, коли і куди підуть росіяни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1hZ5DYgF8jg
