Україна може піти у контрнаступ у 2026 році: командир ЗСУ розкрив деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Україна теоретично може перейти до контрнаступальних дій у 2026 році, однак вони навряд чи матимуть формат масштабних операцій, подібних до кампанії 2022-го. Більш імовірним є поступове відтиснення російських військ і розширення зони ураження вглиб їхньої оборони. Про це заявив командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес.
Війна в Україні. Фото з відкритих джерел
Кирило Верес в інтерв’ю "Радіо Хартія" розповів, що сучасні умови війни суттєво обмежують можливість швидких проривів на сотні кілометрів. За його словами, реалістичним підходом є створення так званої "кілзони". Це контрольована зони ураження глибиною до 15-20 кілометрів, яка унеможливлює безпечне перебування противника.
Командир підкреслив, що ключовим завданням Сил оборони наразі є перенесення ударів у глибину позицій противника. Водночас реалізація цього підходу ускладнюється необхідністю постійної підтримки піхоти вздовж усієї лінії фронту.
За словами Вереса, сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, передусім безпілотних систем, а також від здатності командирів швидко адаптуватися до змін на полі бою. Саме ці фактори, а не масштабні маневри, можуть визначити динаміку бойових дій у найближчі роки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прямо назвав основні цілі України на території Росії.
Також "Коментарі" писали, що Росія готує новий масштабний наступ в Україні. В США сказали, коли і куди підуть росіяни.