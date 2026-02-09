logo

Украина может пойти в контрнаступление в 2026 году: командир ВСУ раскрыл детали
Украина может пойти в контрнаступление в 2026 году: командир ВСУ раскрыл детали

Украина может перейти к контрнаступлению в 2026 году, но без масштабных прорывов.

9 февраля 2026, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина теоретически может перейти к контрнаступательным действиям в 2026 году, однако они вряд ли будут иметь формат масштабных операций, подобных кампании 2022-го. Более вероятным является постепенное оттеснение русских войск и расширение зоны поражения вглубь их обороны. Об этом заявил командир 20-й бригады беспилотных систем К2 Кирилл Верес.

Украина может пойти в контрнаступление в 2026 году: командир ВСУ раскрыл детали

Война в Украине. Фото из открытых источников

Кирилл Верес в интервью "Радио Хартия" рассказал, что современные условия войны существенно ограничивают возможность быстрых прорывов на сотни километров. По его словам, реалистичным подходом является создание так называемой "килзоны". Это контролируемая зона поражения глубиной до 15-20 километров, которая делает невозможным безопасное пребывание противника.

"В контрнаступление на сотни километров я не верю. А вот в постепенное отвержение врага и расширение зоны поражения — да", — объясняет Верес.

Командир подчеркнул, что ключевой задачей Сил обороны сейчас является перенесение ударов в глубину позиций противника. В то же время, реализация этого подхода осложняется необходимостью постоянной поддержки пехоты вдоль всей линии фронта.

"Мы не можем оставить пехоту без поддержки даже на короткое время, чтобы полностью сосредоточиться на глубинном поражении. Это создает серьезные риски", — добавил Верес.

По словам Вереса, современная война все больше зависит от технологий, прежде беспилотных систем, а также от способности командиров быстро адаптироваться к изменениям на поле боя. Именно эти факторы, а не масштабные маневры могут определить динамику боевых действий в ближайшие годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прямо назвал основные цели Украины на территории России.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новое масштабное наступление в Украине. В США сказали, когда и куда пойдут россияне.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1hZ5DYgF8jg
