Зеленський прямо назвав основні цілі України на території Росії

Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив підхід Києва до визначення цілей на території Росії. За його словами, об’єкти енергетичної інфраструктури РФ є такими ж законними для українських ударів, як і суто військові. Як пояснює президент, причина в їх безпосередній ролі у фінансуванні війни проти України.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова розповів про цілі України в Росії.
Окремо президент торкнувся економічного виміру стійкості України. Зеленський повідомив, що до кінця 2026 року Україна планує відкрити десять експортних центрів у країнах Європи, зокрема в Балтійському регіоні та Північній Європі. Ці представництва мають посилити присутність українського бізнесу на європейських ринках і підтримати економіку в умовах війни.
