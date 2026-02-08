Зеленський прямо назвав основні цілі України на території Росії

Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив підхід Києва до визначення цілей на території Росії. За його словами, об’єкти енергетичної інфраструктури РФ є такими ж законними для українських ударів, як і суто військові. Як пояснює президент, причина в їх безпосередній ролі у фінансуванні війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова розповів про цілі України в Росії.

"Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику, він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно – те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю, цією зброєю вбиває українців. Що має робити українець? Два шляхи: ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї, або ж б’ємо по джерелу нарощування та походження їхніх грошей. А джерело – це в них енергетика. Ось що відбувається. Усе це для нас – законні цілі ", — сказав Зеленський.

Окремо президент торкнувся економічного виміру стійкості України. Зеленський повідомив, що до кінця 2026 року Україна планує відкрити десять експортних центрів у країнах Європи, зокрема в Балтійському регіоні та Північній Європі. Ці представництва мають посилити присутність українського бізнесу на європейських ринках і підтримати економіку в умовах війни.

