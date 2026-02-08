Зеленский прямо назвал основные цели Украины на территории России

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский четко наметил подход Киева к определению целей на территории России. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры РФ столь же законны для украинских ударов, как и сугубо военные. Как объясняет президент, причина в их непосредственной роли в финансировании войны против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова рассказал о целях Украины в России.
Отдельно президент затронул экономическое измерение устойчивости Украины. Зеленский сообщил, что до конца 2026 года Украина планирует открыть десять экспортных центров в странах Европы, в частности, в Балтийском регионе и Северной Европе. Эти представительства должны усилить наличие украинского бизнеса на европейских рынках и поддержать экономику в условиях войны.
