Зеленский прямо назвал основные цели Украины на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский четко наметил подход Киева к определению целей на территории России. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры РФ столь же законны для украинских ударов, как и сугубо военные. Как объясняет президент, причина в их непосредственной роли в финансировании войны против Украины.

Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова рассказал о целях Украины в России.

"Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он реализует эту энергетику, он реализует нефть. Это энергетика или это военная цель? Честно – то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие, этим оружием убивает украинцев. Что должен делать украинец? Два пути: мы строим оружие и бьем по их оружию, или бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели", – сказал Зеленский.

Отдельно президент затронул экономическое измерение устойчивости Украины. Зеленский сообщил, что до конца 2026 года Украина планирует открыть десять экспортных центров в странах Европы, в частности, в Балтийском регионе и Северной Европе. Эти представительства должны усилить наличие украинского бизнеса на европейских рынках и поддержать экономику в условиях войны.

