Росія планує зробити паузу в ударах по Україні: що сталося

Росія, ймовірно, готується тимчасово скоротити інтенсивність ракетних ударів по Україні із застосуванням стратегічної авіації. Про це повідомляють українські моніторингові ресурси, зокрема "єРадар", які фіксують ознаки вимушеної паузи у використанні бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 щонайменше до початку весни.

Росія може поставити на паузу ракетні удари по Україні. Фото з відкритих джерел

За даними моніторингових каналів, причина можливої паузи у російських ударах по Україні може стосуватися суттєвого виснаження запасів крилатих ракет Х-101, які активно застосовувалися Росією у січні–лютому. Для відновлення ракетного арсеналу Кремлю потрібен час, тож нинішнє затишшя може бути підготовкою до нової хвилі ударів уже навесні.

"Після використання значного запасу крилатих ракет Х-101 у січні-лютому, ворог вимушений поставити на паузу удари по України із залученням бортів Ту-95 та Ту-160. Це повʼязано із необхідністю поповнити запаси крилатих ракет для подальшої кампанії нанесення ударів, яка ймовірно почнеться вже навесні", — йдеться в аналізі "єРадар".

Водночас аналітики застерігають, що зниження активності стратегічної авіації не означає зменшення загальної загрози. Пауза не стосується літаків Ту-22М3, які останніми тижнями регулярно використовуються для атак, зокрема по Києву. Крім того, Росія продовжує застосовувати балістичні та крилаті ракети комплексів "Іскандер", а також масово використовує ударні безпілотники.

Моніторингові канали також не виключають, що перед паузою РФ може спробувати завдати ще одного масованого удару.

"За нашою інформацією, до настання цієї самої паузи, РФ може спробувати нанести ще один удар із залученням стратегічної авіації, який може відбутись із настанням останньої хвилі сильних морозів, після чого поставить на паузу їх використання", — пише моніторинговий ресурс.

Українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати пильність.

