У Раді заявили про вікно можливостей для укладання мирної угоди для закінчення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді заявили про вікно можливостей для укладання мирної угоди для закінчення війни

Весна 2026 року може стати періодом для укладання мирної угоди між Україною та РФ.

8 лютого 2026, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про настання весни 2026 року як можливого періоду для укладання мирної угоди між Україною та РФ. За його словами, теплий сезон зменшить здатність Москви проводити атаки на критичну енергетичну інфраструктуру, що дасть Києву більше свободи для переговорів.

Федір Веніславський. Фото з відкритих джерел

Веніславський в ефірі Radio NV прокоментував дані Reuters щодо планів США та України досягти мирної угоди до березня 2026 року. Документ може передбачати проведення одночасного референдуму та національних виборів у травні. 

"Дійсно, якраз за даними того ж Кирила Буданова, березень-квітень, скажімо так, весна — це той час, коли відкриються максимальні можливості для укладання мирної угоди. Тому що ті козирі, які є зараз в росіян, а саме терористична атака на енергооб'єкти, вони будуть вичерпані і фактично Україна зможе більш вільно себе почувати", — сказав Веніславський.

Водночас народний депутат наголосив на складнощах у проведенні виборів за нинішніх умов. Новий законопроєкт, який дозволить організувати голосування, ще не готовий. За оцінками нардепа, розгляд документа у Раді можливий не раніше березня, а набрання ним чинності відбудеться в кращому випадку наприкінці березня або на початку квітня. Однак, за словами Веніславського, у зв’язку з безпековими чинниками, проведення виборів у травні є "вкрай малоймовірним".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп змінює тактику мирних переговорів щодо України.

Також "Коментарі" писали, що в Європі заявили, що закінчення війни в Україні несе ризики для НАТО.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=DrXpp4qilXY
