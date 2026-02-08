logo

В Раде заявили об окне возможностей для заключения мирного соглашения для окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде заявили об окне возможностей для заключения мирного соглашения для окончания войны

Весна 2026 года может стать периодом для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

8 февраля 2026, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил о наступлении весны 2026 как возможного периода для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. По его словам, теплый сезон снизит способность Москвы проводить атаки на критическую энергетическую инфраструктуру, что даст Киеву больше свободы для переговоров.

В Раде заявили об окне возможностей для заключения мирного соглашения для окончания войны

Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Вениславский в эфире Radio NV прокомментировал данные Reuters по планам США и Украины достичь мирного соглашения к марту 2026 года. Документ может предусматривать проведение одновременного референдума и выборов в мае.

"Действительно, как раз по данным того же Кирилла Буданова, март-апрель, скажем так, весна — это то время, когда откроются максимальные возможности для заключения мирного соглашения. Потому что те козыри, которые сейчас есть у россиян, а именно террористическая атака на энергообъекты, они будут исчерпаны и фактически Украина сможет более свободно себя чувствовать", — сказал Вениславский.

В то же время народный депутат отметил сложности в проведении выборов в нынешних условиях. Новый законопроект, который позволит организовать голосование, еще не готов. По оценкам нардепа, рассмотрение документа в Раде возможно не раньше марта, а вступление в силу состоится в лучшем случае в конце марта или начале апреля. Однако, по словам Вениславского, в связи с факторами безопасности, проведение выборов в мае является "крайне маловероятным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп изменяет тактику мирных переговоров по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Европе заявили, что окончание войны в Украине несет риски для НАТО.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DrXpp4qilXY
