В Європі заявили, що закінчення війни в Україні несе ризики для НАТО

Ідея швидкого припинення вогню в Україні може нести серйозні ризики для безпеки Європи та НАТО. Про це напередодні Мюнхенської конференції з безпеки заявив її очільник Вольфганг Ішингер в інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel.

Вольфганг Ішингер. Фото з відкритих джерел

Вольфганг Ішингер стверджує, що саме Україна фактично стримує Росію від розширення агресії на захід.

"Доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика", — сказав Ішингер.

За його словами, російська армія щотижня зазнає значних втрат у війні проти України, що суттєво обмежує її військові можливості. Однак, ситуація може різко змінитися у разі припинення вогню без чітких і жорстких безпекових гарантій.

На думку Ішингера, після зупинки бойових дій Кремль отримає можливість безперешкодно відновлювати та нарощувати військовий потенціал. За його словами, це може призвести до посилення загрози для східного флангу НАТО, зокрема для країн Балтії та Східної Європи.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки підкреслив, що прагнення якнайшвидше зупинити загибель людей є цілком природним і виправданим, однак він застеріг, що якщо припинення вогню не супроводжуватиметься реальними обмеженнями на військове розгортання Росії у західних округах, загроза для Європи лише зросте. Те, як завершиться війна в Україні, він назвав "вирішальним питанням долі для Німеччини та всієї Європи".

"Ось чому просте припинення вогню не буде причиною для того, щоб сидіти склавши руки і розслабитися", — вказав Ішингер та додав, що сьогодні Україна захищає не лише власну територію, а й фундамент європейської безпеки.

