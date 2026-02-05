logo_ukra

Зеленський відреагував на новий ультиматум від Росії щодо закінчення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський відреагував на новий ультиматум від Росії щодо закінчення війни

Президент Зеленський заявив, що Україна не погодиться на визнання окупованих територій російськими.

5 лютого 2026, 15:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський публічно відкинув вимоги Росії щодо міжнародного визнання тимчасово окупованих українських територій частиною РФ. За словами Зеленського, Україна не погодиться на жодні рішення, які підривають її територіальний суверенітет.

Зеленський відреагував на новий ультиматум від Росії щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві, відреагував на вимоги РФ, які полягають у тому, щоб інші країни визнали українські тимчасово окуповані території за Росією.

"Я знаю, що є новий сигнал, що саме визнання тих чи інших українських територій, які тимчасово окуповані, російськими є однією із умов щодо закінчення війни. Не знаю, хто дає такі сигнали, але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що лише українська держава та її законно обраний президент мають повноваження ухвалювати рішення щодо територіальної цілісності країни, а не інші лідери, які можуть спробувати визнати частину України за РФ.

"Тому наші території — це наші, попри те, що їх тимчасовий статус — тимчасово окуповані", — додав Зеленський.

Заява Зеленського прозвучала на тлі повідомлень російських медіа напередодні другого дня переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі. Агентство ТАСС із посиланням на західні джерела стверджувало, що Москва наполягає на міжнародному визнанні Донбасу частиною Росії в межах можливого "великого договору" про закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу домовленість України та РФ на переговорах в Абу-Дабі.

Також "Коментарі" писали, що стоїть за переговорами між Україною, США та РФ. Чи будуть реальні результати.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Tr9eW4klkzs
