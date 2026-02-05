Є перша домовленість України та РФ на переговорах в Абу-Дабі: деталі

Рубрики
На переговорах у Абу-Дабі між делегаціями України, Росії та Сполучених Штатів досягнуто першого реального прогресу. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими.
Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел
Стів Віткофф в соцмережі X оприлюднив перші деталі нових переговорів в Абу-Дабі. За його словами, сторони домовилися про обмін полоненими.
Спецпредставник США наголосив, що попри досягнутий результат, залишається багато роботи. Однак, Віткофф додав, що очікує на подальший прогрес у питання закінчення війни в Україні.
Попередній раунд переговорів у Абу-Дабі відбувся 23–24 січня. Другий етап переговорів триває з 4 по 5 лютого. Раніше повідомлялося, що переговорні групи зосереджені на питаннях економіки, територіальної безпеки та механізмах припинення вогню.
