Є перша домовленість України та РФ на переговорах в Абу-Дабі: деталі

На переговорах у Абу-Дабі між делегаціями України, Росії та Сполучених Штатів досягнуто першого реального прогресу. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Стів Віткофф в соцмережі X оприлюднив перші деталі нових переговорів в Абу-Дабі. За його словами, сторони домовилися про обмін полоненими.

"Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими — перший такий обмін за п'ять місяців. Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам", — пише Віткофф.

Спецпредставник США наголосив, що попри досягнутий результат, залишається багато роботи. Однак, Віткофф додав, що очікує на подальший прогрес у питання закінчення війни в Україні.

"Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", — додав Віткофф.

Попередній раунд переговорів у Абу-Дабі відбувся 23–24 січня. Другий етап переговорів триває з 4 по 5 лютого. Раніше повідомлялося, що переговорні групи зосереджені на питаннях економіки, територіальної безпеки та механізмах припинення вогню.

