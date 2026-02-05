Есть первая договоренность Украины и РФ на переговорах в Абу-Даби: детали

На переговорах в Абу-Даби между делегациями Украины, России и Соединенных Штатов достигнут первый реальный прогресс. Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что стороны договорились об обмене 314 пленными.

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в соцсети X обнародовал первые детали новых переговоров в Абу-Даби. По его словам, стороны договорились об обмене пленными.

"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — первый такой обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам", — пишет Виткофф.

Спецпредставитель США подчеркнул, что, несмотря на достигнутый результат, остается много работы. Однако, Виткофф добавил, что ожидает дальнейшего прогресса в вопросе окончания войны в Украине.

"Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине. Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", — добавил Виткофф.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Второй этап переговоров проходит с 4 по 5 февраля. Ранее сообщалось, что переговорные группы сосредоточены на вопросах экономики, территориальной безопасности и механизмах прекращения огня.

