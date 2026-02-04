В МЗС України пояснили, про що будуть переговори в Абу-Дабі з РФ та США

Рубрики
Українська делегація в Абу-Дабі розглядає новий раунд переговорів із представниками Росії та США як можливість з’ясувати реальні позиції сторін і перевірити готовність Москви до практичних кроків для завершення війни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
Георгій Тихий. Фото: МЗС України
Георгій Тихий під час брифінгу з журналістами заявив, що нові переговори стануть продовженням попередніх контактів, а ключове завдання Києва почути, з яким мандатом і політичною позицією прибула російська делегація після консультацій зі своїм керівництвом.
Водночас Тихий зауважив, що Росія неодноразово порушувала власні обіцянки, що ставить під сумнів її заяви про готовність до миру.
У кінці брифінгу речник МЗС прокоментував матеріал Politico про ймовірність завершення війни навесні.
За словами Тихого, деталі переговорів в Абу-Дабі обіцяють оприлюднити після їх завершення.
