В МЗС України пояснили, про що будуть переговори в Абу-Дабі з РФ та США

Українська делегація в Абу-Дабі розглядає новий раунд переговорів із представниками Росії та США як можливість з’ясувати реальні позиції сторін і перевірити готовність Москви до практичних кроків для завершення війни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Георгій Тихий під час брифінгу з журналістами заявив, що нові переговори стануть продовженням попередніх контактів, а ключове завдання Києва почути, з яким мандатом і політичною позицією прибула російська делегація після консультацій зі своїм керівництвом.

"У фокусі переговорів — військові та військово-політичні питання. Є багато нюансів, як може відбуватися закінчення війни. Україна підходить до процесу конструктивно й зацікавлена у пошуку реальних кроків для припинення війни та кровопролиття", — сказав Тихий.

Водночас Тихий зауважив, що Росія неодноразово порушувала власні обіцянки, що ставить під сумнів її заяви про готовність до миру.

У кінці брифінгу речник МЗС прокоментував матеріал Politico про ймовірність завершення війни навесні.

"Ми хочемо якнайшвидше закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше", — додав Тихий.

За словами Тихого, деталі переговорів в Абу-Дабі обіцяють оприлюднити після їх завершення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі прокоментували переговори в Абу-Дабі щодо війни України.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про шанс закінчити війну.