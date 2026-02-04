logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський розповів про шанс закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розповів про шанс закінчити війну

Володимир Зеленський заявив, що нові санкції США проти Росії можуть стати шансом закінчити війну.

4 лютого 2026, 07:55
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключем до завершення війни можуть стати нові жорсткі санкції США проти Росії. За його словами, саме економічний та політичний тиск здатен змусити Кремль перейти від ескалації до реальних кроків у бік миру.

Зеленський розповів про шанс закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У зверненні, оприлюдненому в соцмережі X, Зеленський наголосив на важливості ініціативи в Конгресі США Sanctioning Russia Act. За його словами, документ надасть Вашингтону додаткові інструменти впливу на Москву і посилить дипломатичні зусилля Заходу.

"Є важлива ініціатива в Конгресі США, яка може дати більше інструментів для правильного тиску на Росію. І саме зараз найкращий час для ухвалення Sanctioning Russia Act. Сильні санкції можуть допомогти дипломатичним зусиллям та разом забезпечити необхідний результат", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що дипломатичні заклики до Росії не дають результату. Попри спроби США та партнерів стримати ескалацію, Москва продовжує інвестувати у війну. Особливу увагу президент звернув на те, що нещодавні удари були завдані в період сильних морозів по енергетичній інфраструктурі.

"Усі російські мішені в Україні — це виключно енергетичні обʼєкти. І це означає, що людські життя й дипломатичний процес фактично теж мішень для росіян. Треба тиснути, щоб Росія вкладалась не у війну, не в ескалацію, а в закінчення війни, яку сама ж і розпочала", — йдеться в заяві Зеленського в X.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США озвучили вкрай несподіваний сценарій припинення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Україна три рази могла закінчити війну. У ВР розповіли про нереалізовані "домовленості" з Путіним.



Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2018792259471266295
