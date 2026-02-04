Зеленський розповів про шанс закінчити війну

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключем до завершення війни можуть стати нові жорсткі санкції США проти Росії. За його словами, саме економічний та політичний тиск здатен змусити Кремль перейти від ескалації до реальних кроків у бік миру.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
У зверненні, оприлюдненому в соцмережі X, Зеленський наголосив на важливості ініціативи в Конгресі США Sanctioning Russia Act. За його словами, документ надасть Вашингтону додаткові інструменти впливу на Москву і посилить дипломатичні зусилля Заходу.
Зеленський зазначив, що дипломатичні заклики до Росії не дають результату. Попри спроби США та партнерів стримати ескалацію, Москва продовжує інвестувати у війну. Особливу увагу президент звернув на те, що нещодавні удари були завдані в період сильних морозів по енергетичній інфраструктурі.
