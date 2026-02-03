Україна три рази могла закінчити війну: у ВР розповіли про нереалізовані "домовленності" з Путіним

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що Україна нібито кілька разів могла домовитися з Росією про закінчення війни. За його словами, ключовою перепоною щоразу ставав президент Володимир Зеленський.

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі опублікував критичний допис щодо Володимира Зеленського. Нардеп пов’язує початок "втрачених можливостей" із 2019 роком та переговорами в нормандському форматі.

Опозиційний політик згадує зустріч у Парижі, під час якої, за його словами, були підготовлені документи щодо так званої "формули Штайнмаєра". Депутат стверджує, що українська сторона нібито була готова до підписання, однак президент Зеленський відмовився від домовленостей безпосередньо під час зустрічі.

Окремо нардеп заявив про кілька шансів "домовитися" з Кремлем уже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"В 2021-му році нас пронесло завдяки зусиллям Байдена. В 2022-му році нам обіцяли шашлики, вийшло трохи інакше. Потім був шанс на домовленість одразу після звільнення Херсону. Потім перед контрнаступом. Потім вкінці 2024-го року. Щоб ви розуміли, нам віддавали повністю Енергодар по попереднім домовленостям 2024. І зупинялись ми по лінії зіткнення. Але в грудні 2024-го Зеленський вирішив назвати путіна — довбой*бом. Ну і тут ми вже перейшли на лічняк", — пише Гончаренко.

При цьому народний депутат не уточнює ширших деталей можливих домовленостей, в той час, як офіційна позиція Росії впродовж усієї війни зводилася до жорстких ультиматумів, які передбачали територіальні поступки України та обмеження її суверенітету.

У підсумку Гончаренко звинуватив Зеленського у тому, що українці стали його "заручниками", а війна в Україні досі триває.

"Люди гинуть, міста руйнуються, мільйони людей емігрують, тікають, замерзають, голодають, а ми на своїй території боремось за те, щоб ЕГО Володимира Олександровича не постраждало. Весь наш народ, все наше майбутнє стали заручниками Его однієї мілкої людини", — пише депутат.

Зауважимо, що українська влада неодноразово наголошувала, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до територіальної цілісності держави та міжнародного права. Президент Зеленський публічно заявляв, що "мир ціною капітуляції" є неприйнятним, а всі попередні спроби діалогу з Кремлем не зупинили російську агресію.

