Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що Україна нібито кілька разів могла домовитися з Росією про закінчення війни. За його словами, ключовою перепоною щоразу ставав президент Володимир Зеленський.
Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі опублікував критичний допис щодо Володимира Зеленського. Нардеп пов’язує початок "втрачених можливостей" із 2019 роком та переговорами в нормандському форматі.
Опозиційний політик згадує зустріч у Парижі, під час якої, за його словами, були підготовлені документи щодо так званої "формули Штайнмаєра". Депутат стверджує, що українська сторона нібито була готова до підписання, однак президент Зеленський відмовився від домовленостей безпосередньо під час зустрічі.
Окремо нардеп заявив про кілька шансів "домовитися" з Кремлем уже після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
При цьому народний депутат не уточнює ширших деталей можливих домовленостей, в той час, як офіційна позиція Росії впродовж усієї війни зводилася до жорстких ультиматумів, які передбачали територіальні поступки України та обмеження її суверенітету.
У підсумку Гончаренко звинуватив Зеленського у тому, що українці стали його "заручниками", а війна в Україні досі триває.
Зауважимо, що українська влада неодноразово наголошувала, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до територіальної цілісності держави та міжнародного права. Президент Зеленський публічно заявляв, що "мир ціною капітуляції" є неприйнятним, а всі попередні спроби діалогу з Кремлем не зупинили російську агресію.
