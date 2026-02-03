Росіяни порушили обіцянку: Зеленський вказав на дивну логіку Кремля

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову проігнорувала дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, порушивши домовленість щодо так званого "енергетичного перемир’я". За словами президента, або у Кремлі інший календар, або російський диктатор Володимир Путін робить ставку на продовження війни проти України.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві прокоментував російський обстріл України в ніч на 3 лютого.
Президент повідомив, що Україна контактуватиме з американською стороною щодо порушення домовленостей з боку РФ. За словами Зеленського, атаки по енергетиці демонструють справжнє ставлення Москви до будь-яких переговорних ініціатив.
Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо тижневого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак, у ніч на 3 лютого Росія здійснила масштабну атаку ракетами та дронами по Києву, Харкову, Дніпру, Вінниці та інших містах. Українська влада назвала цей обстріл найбільшим по енергетичному сектору з початку 2026 року.
