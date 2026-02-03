Росіяни порушили обіцянку: Зеленський вказав на дивну логіку Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову проігнорувала дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, порушивши домовленість щодо так званого "енергетичного перемир’я". За словами президента, або у Кремлі інший календар, або російський диктатор Володимир Путін робить ставку на продовження війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві прокоментував російський обстріл України в ніч на 3 лютого.

"В цій війні росіяни знов знехтували зусилля американської сторони. Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетичній та по критичній інфраструктурі. Фактично це (енергетичне перемир’я) почалося в ніч на п’ятницю і в ніч на сьогодні росіяни порушили обіцянку. Тобто або росіяни тепер вважають, що в тижні не повні чотири дні або вони реально роблять ставку на війну", — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна контактуватиме з американською стороною щодо порушення домовленостей з боку РФ. За словами Зеленського, атаки по енергетиці демонструють справжнє ставлення Москви до будь-яких переговорних ініціатив.

Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо тижневого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак, у ніч на 3 лютого Росія здійснила масштабну атаку ракетами та дронами по Києву, Харкову, Дніпру, Вінниці та інших містах. Українська влада назвала цей обстріл найбільшим по енергетичному сектору з початку 2026 року.

