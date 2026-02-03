logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Москва зробила свій вибір щодо закінчення війни: що сталося перед переговорами в Абу-Дабі
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва зробила свій вибір щодо закінчення війни: що сталося перед переговорами в Абу-Дабі

Зеленський заявив, що завершення війни в Україні не відбудеться без тиску на Москву

3 лютого 2026, 09:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масована російська атака в ніч на 3 лютого стала чітким сигналом про справжні наміри Москви напередодні запланованих переговорів в Абу-Дабі. За його словами, Кремль обрав не шлях дипломатії, а ескалацію та терор, використовуючи найхолодніші дні зими для ударів по цивільній інфраструктурі.

Москва зробила свій вибір щодо закінчення війни: що сталося перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський відреагував на нові обстріли України з боку РФ. За його словами, Росія свідомо завдає ударів по енергетичних об’єктах, намагаючись посилити тиск на Україну та її населення. 

"Від Росії був прицільний удар саме по об’єктах енергетики. Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск", — написав Зеленський.

За словами президента, під час атаки Росія застосувала понад 70 ракет, зокрема балістичних, а також близько 450 ударних дронів. Удари зафіксували в Сумській, Харківській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Вінницькій областях, а також у Києві. Внаслідок обстрілів поранення дістали щонайменше дев’ять осіб, пошкоджені житлові будинки, об’єкти енергетики та соціальної інфраструктури. У столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках, постраждав дитячий садок.

Зеленський наголосив партнерам на необхідності вчасного постачання ракет та ППО і додав, що без тиску на Росію завершення війни проти України не буде.

Переговори за участю України, США та Росії заплановані на 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що саме після цього переговори України та РФ були скасовані 1 лютого та призначені на нову дату.

Також "Коментарі" писали про масовану атаку Росії на Київ. Куди летіли ракети та дрони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17837
Теги:

Новини

Всі новини