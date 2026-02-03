Москва зробила свій вибір щодо закінчення війни: що сталося перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що масована російська атака в ніч на 3 лютого стала чітким сигналом про справжні наміри Москви напередодні запланованих переговорів в Абу-Дабі. За його словами, Кремль обрав не шлях дипломатії, а ескалацію та терор, використовуючи найхолодніші дні зими для ударів по цивільній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський відреагував на нові обстріли України з боку РФ. За його словами, Росія свідомо завдає ударів по енергетичних об’єктах, намагаючись посилити тиск на Україну та її населення.

"Від Росії був прицільний удар саме по об’єктах енергетики. Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск", — написав Зеленський.

За словами президента, під час атаки Росія застосувала понад 70 ракет, зокрема балістичних, а також близько 450 ударних дронів. Удари зафіксували в Сумській, Харківській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Вінницькій областях, а також у Києві. Внаслідок обстрілів поранення дістали щонайменше дев’ять осіб, пошкоджені житлові будинки, об’єкти енергетики та соціальної інфраструктури. У столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках, постраждав дитячий садок.

Зеленський наголосив партнерам на необхідності вчасного постачання ракет та ППО і додав, що без тиску на Росію завершення війни проти України не буде.

Переговори за участю України, США та Росії заплановані на 4-5 лютого в Абу-Дабі.

