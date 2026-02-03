logo

Москва сделала свой выбор относительно окончании войны: что произошло перед переговорами в Абу-Даби
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва сделала свой выбор относительно окончании войны: что произошло перед переговорами в Абу-Даби

Зеленский заявил, что завершение войны в Украине не состоится без давления на Москву

3 февраля 2026, 09:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная российская атака в ночь на 3 февраля стала четким сигналом о подлинных намерениях Москвы накануне запланированных переговоров в Абу-Даби. По его словам, Кремль избрал не путь дипломатии, а эскалацию и террор, используя самые холодные дни зимы для ударов по гражданской инфраструктуре.

Москва сделала свой выбор относительно окончании войны: что произошло перед переговорами в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на новые обстрелы со стороны РФ. По его словам, Россия сознательно наносит удары по энергетическим объектам, пытаясь усилить давление на Украину и ее население.

"От России был прицельный удар именно по объектам энергетики. Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому требуется максимальное давление", — написал Зеленский.

По словам президента, во время атаки Россия применила более 70 ракет, в том числе баллистических, а также около 450 ударных дронов. Удары были зафиксированы в Сумской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях, а также в Киеве. В результате обстрелов ранения получили по меньшей мере девять человек, повреждены жилые дома, объекты энергетики и социальной инфраструктуры. В столице загорелись пожары в многоэтажках, пострадал детский сад.

Зеленский подчеркнул партнерам необходимость своевременной поставки ракет и ПВО и добавил, что без давления на Россию завершения войны против Украины не будет.

Переговоры с участием Украины, США и России намечены на 4-5 февраля в Абу-Даби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что именно после этого переговоры Украины и РФ были отменены 1 февраля и назначены на новую дату.

Также "Комментарии" писали о массированной атаке России на Киев. Куда летели ракеты и дроны.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17837
