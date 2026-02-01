Саме після цього переговори України та РФ були скасовані 1 лютого

Другий раунд тристоронніх переговорів щодо припинення війни в Україні перенесено на кілька днів після неочікуваної зустрічі представників Росії та США у Флориді. Спочатку зустрічі мали відбутися в 1 лютого у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, однак президент України Володимир Зеленський оголосив про новий час тристоронніх переговорів.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє The New York Times, 31 січня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся у Флориді з Кирилом Дмитрієвим, головою Російського фонду прямих інвестицій та спеціальним представником російського диктатора Володимира Путіна. Українська сторона участі у цій зустрічі не брала, а деталі обговорень не розкривалися. Віткофф назвав консультації "продуктивними та конструктивними" і заявив, що вони демонструють готовність Росії "працювати над забезпеченням миру в Україні".

1 лютого Володимир Зеленський опублікував нову заяву, де повідомив, що тристоронні переговори в Абу-Дабі за участі України, США та РФ, відбудуться 4-5 лютого. Президент наголосив, що Україна готова до предметного діалогу та зацікавлена у наближенні "реального та гідного закінчення війни".

Причини перенесення офіційно не озвучувалися. Однак Зеленський раніше вказував, що такий варіант можливий, зокрема через підвищену напруженість на Близькому Сході та можливими військовими діями США проти Ірану.

Попередній раунд переговорів, який відбувся 23–24 січня в ОАЕ, за оцінками сторін, пройшов "конструктивно". За даними ЗМІ, найбільший прогрес досягнуто у військовому блоці, де обговорювалося розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру, а ось територіальні питання залишилися без детального розгляду.

