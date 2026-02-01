logo_ukra

Зеленський назвав нову дату тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: коли відбудуться
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський назвав нову дату тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: коли відбудуться

Зеленський повідомив, що тристоронні переговори України, США та Росії відбудуться 4–5 лютого в Абу-Дабі.

1 лютого 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський оголосив нові дати наступного раунду тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. За його словами, зустрічі переговорних команд заплановані на 4 та 5 лютого і відбудуться в Абу-Дабі.

Зеленський назвав нову дату тристоронніх переговорів в Абу-Дабі: коли відбудуться

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський 1 лютого повідомив про дату та місце тристоронніх переговорів України, США та РФ. За словами президента, Україна готова до мирних перемовин, аби закінчити війну, яку почала Росія. 

"Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає!", — сказав Зеленський.

Попередній раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбувся в Абу-Дабі 23–24 січня. Тоді сторони обговорювали можливі параметри завершення війни, зокрема чутливі територіальні питання. Деталі перемовин офіційно не розголошувалися.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЄС прямо сказали, що не так з делегацією РФ для переговорів з Україною в Абу-Дабі. Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що склад російської делегації свідчить про несерйозний підхід Москви щодо закінчення війни. За її словами, Кремль лише вдає, що веде мирні переговори.

Також "Коментарі" писали, що 31 січня відбулися переговори США та Росії щодо України. Обоє представників Трампа та Путіна заявили про "конструктивну" зустріч під час перемовин у Маямі. Однак без деталей переговорів.



