Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби: когда состоятся
НОВОСТИ

Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби: когда состоятся

Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры Украины, США и России состоятся 4-5 февраля в Абу-Даби.

1 февраля 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский объявил новые даты следующего раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, встречи переговорных команд запланированы на 4 и 5 февраля и пройдут в Абу-Даби.

Зеленский назвал новую дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби: когда состоятся

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 1 февраля сообщил о дате и месте трехсторонних переговоров Украины, США и РФ. По словам президента, Украина готова к мирным переговорам, чтобы закончить войну, начатую Россией.

"Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает!", — сказал Зеленский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоялся в Абу-Даби 23-24 января. Тогда стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, в частности, чувствительные территориальные вопросы. Детали переговоров официально не разглашались.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби. Высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас заявила, что состав российской делегации свидетельствует о несерьезном подходе Москвы для окончания войны. По ее словам, Кремль лишь делает вид, что ведет мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что 31 января состоялись переговоры США и России по Украине. Оба представителя Трампа и Путина заявили о "конструктивной" встрече во время переговоров в Майами. Однако без деталей переговоров.



