В ЄС прямо сказали, що не так з делегацією РФ для переговорів з Україною в Абу-Дабі
commentss НОВИНИ Всі новини

В ЄС прямо сказали, що не так з делегацією РФ для переговорів з Україною в Абу-Дабі

Кая Каллас заявила, що склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про несерйозність намірів Росії щодо миру в Україні.

29 січня 2026, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що склад російської делегації на переговорах з Україною в Абу-Дабі свідчить про несерйозний підхід Москви щодо закінчення війни. За її словами, Кремль лише вдає, що веде мирні переговори.

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 29 січня прокоментувала делегацію РФ в Абу-Дабі для переговорів з Україною. За її словами, Росію на перемовинах представляють особи, які не можуть приймати реальних рішень.

"Якщо ми подивимося на ці переговори, то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", – заявила Каллас.

Каллас також звернула увагу на різкий контраст між заявами Москви про готовність до діалогу та її діями на фронті. За словами дипломатки, Росія продовжує масовані обстріли українських міст, намагаючись зламати цивільне населення, зокрема шляхом ударів по енергетичній інфраструктурі в розпал зими.

На цьому тлі в ЄС обговорюють посилення енергетичної та гуманітарної підтримки України. Каллас попередила, що через атаки РФ та складні погодні умови країна ризикує зіткнутися з гуманітарною кризою.

Тристоронні переговори за участі України, США та Росії відбулися в Абу-Дабі 23–24 січня. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни, зокрема територіальні питання. Наступні переговори відбудуться 1 лютого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що в Росії цинічно відреагували на пропозицію Зеленського закінчити війну.



