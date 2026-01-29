В ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби

Высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас заявила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби свидетельствует о несерьезном подходе Москвы к окончанию войны. По ее словам, Кремль лишь делает вид, что ведет мирные переговоры.

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 29 января прокомментировала делегацию РФ в Абу-Даби для переговоров с Украиной. По ее словам, Россию на переговорах представляют лица, которые не могут принимать реальные решения.

"Если мы посмотрим на эти переговоры, то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", – заявила Каллас.

Каллас также обратила внимание на резкий контраст между заявлениями Москвы о готовности к диалогу и ее действиями на фронте. По словам дипломатки, Россия продолжает массированные обстрелы украинских городов, пытаясь сломать гражданское население, в том числе путем ударов по энергетической инфраструктуре в разгар зимы.

На этом фоне в ЕС обсуждается усиление энергетической и гуманитарной поддержки Украины. Каллас предупредила, что из-за атак РФ и сложных погодных условий страна рискует столкнуться с гуманитарным кризисом.

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России прошли в Абу-Даби 23-24 января. Стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, в том числе территориальные вопросы. Следующие переговоры пройдут 1 февраля.

