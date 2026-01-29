В ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби

Рубрики
Высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас заявила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби свидетельствует о несерьезном подходе Москвы к окончанию войны. По ее словам, Кремль лишь делает вид, что ведет мирные переговоры.
Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников
Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 29 января прокомментировала делегацию РФ в Абу-Даби для переговоров с Украиной. По ее словам, Россию на переговорах представляют лица, которые не могут принимать реальные решения.
Каллас также обратила внимание на резкий контраст между заявлениями Москвы о готовности к диалогу и ее действиями на фронте. По словам дипломатки, Россия продолжает массированные обстрелы украинских городов, пытаясь сломать гражданское население, в том числе путем ударов по энергетической инфраструктуре в разгар зимы.
На этом фоне в ЕС обсуждается усиление энергетической и гуманитарной поддержки Украины. Каллас предупредила, что из-за атак РФ и сложных погодных условий страна рискует столкнуться с гуманитарным кризисом.
Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России прошли в Абу-Даби 23-24 января. Стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, в том числе территориальные вопросы. Следующие переговоры пройдут 1 февраля.
