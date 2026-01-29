logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби

Кая Каллас заявила, что состав делегации РФ в Абу-Даби свидетельствует о несерьезности намерений России по миру в Украине.

29 января 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас заявила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Абу-Даби свидетельствует о несерьезном подходе Москвы к окончанию войны. По ее словам, Кремль лишь делает вид, что ведет мирные переговоры.

В ЕС прямо сказали, что не так с делегацией РФ для переговоров с Украиной в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 29 января прокомментировала делегацию РФ в Абу-Даби для переговоров с Украиной. По ее словам, Россию на переговорах представляют лица, которые не могут принимать реальные решения.

"Если мы посмотрим на эти переговоры, то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", – заявила Каллас.

Каллас также обратила внимание на резкий контраст между заявлениями Москвы о готовности к диалогу и ее действиями на фронте. По словам дипломатки, Россия продолжает массированные обстрелы украинских городов, пытаясь сломать гражданское население, в том числе путем ударов по энергетической инфраструктуре в разгар зимы.

На этом фоне в ЕС обсуждается усиление энергетической и гуманитарной поддержки Украины. Каллас предупредила, что из-за атак РФ и сложных погодных условий страна рискует столкнуться с гуманитарным кризисом.

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России прошли в Абу-Даби 23-24 января. Стороны обсуждали возможные параметры завершения войны, в том числе территориальные вопросы. Следующие переговоры пройдут 1 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригласили Зеленского на прямую встречу с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в России цинично отреагировали на предложение Зеленского окончить войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости