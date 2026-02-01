logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним: про що хоче домовитися
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним: про що хоче домовитися

Володимир Зеленський заявив, що без особистої зустрічі з Путіним неможливо домовитися щодо закінчення війни.

1 лютого 2026, 06:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним неможливо досягти домовленостей щодо територіальних питань. За його словами, саме прямий контакт на найвищому рівні є ключовим елементом фінального етапу мирних переговорів.

Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним: про що хоче домовитися

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському радіо Český rozhlas заявив, що Україна відкрита до будь-яких форматів переговорів за участю Росії та США. Однак президент наголосив на потребі контактувати під час мирних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Передусім нам треба зустрітись втрьох (Україна, Росія та США). Як мінімум, ми повинні мати можливість контактувати з главою російської держави в тому чи іншому форматі. Без цього формату наші команди не зможуть домовитися з територіальних питань", – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський звернув увагу на роль Європи в потенційних переговорах. За його словами, на певному етапі Україна хотіла б бачити за столом перемовин європейських партнерів, адже майбутні гарантії безпеки безпосередньо пов’язані з членством у ЄС та так званою "коаліцією рішучих". Він зазначив, що відповідні домовленості з Європейським Союзом уже "майже готові".

Коментуючи чутки про можливі компроміси, зокрема обмін територій на гарантії безпеки, Зеленський заявив, що безпосередньо від президента США Дональда Трампа таких пропозицій не чув. Водночас він визнав, що питання гарантій безпеки від США має свою "ціну".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним. А місцем назвали Москву. Згодом в МЗС України зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів на запрошення Кремля та закликав Путіна приїхати на зустріч у Київ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-nam-rozumi-jsem-vdecny-za-podporu-i-pristresi-pro-nase-obcany-kteri_2601301130_ako
Теги:

Новини

Всі новини