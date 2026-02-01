logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным: о чем хочет договориться
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным: о чем хочет договориться

Владимир Зеленский заявил, что без личной встречи с Путиным невозможно договориться об окончании войны.

1 февраля 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным невозможно достичь договоренностей по территориальным вопросам. По его словам, именно прямой контакт на самом высоком уровне является ключевым элементом финального этапа мирных переговоров.

Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным: о чем хочет договориться

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью чешскому радио Český rozhlas заявил, что Украина открыта к любым форматам переговоров с участием России и США. Однако президент отметил необходимость контактировать во время мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Прежде всего, нам нужно встретиться втроем (Украина, Россия и США). Как минимум, мы должны иметь возможность контактировать с главой российского государства в том или ином формате. Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание на роль Европы в потенциальных переговорах. По его словам, на определенном этапе Украина хотела бы видеть за столом переговоров европейских партнеров, ведь будущие гарантии безопасности напрямую связаны с членством в ЕС и так называемой "коалицией решительных". Он отметил, что соответствующие договоренности с Европейским Союзом уже "почти готовы".

Комментируя слухи о возможных компромиссах, в частности, обмене территорий на гарантии безопасности, Зеленский заявил, что непосредственно от президента США Дональда Трампа таких предложений не слышал. В то же время, он признал, что вопрос гарантий безопасности от США имеет свою "цену".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригласили Зеленского на прямую встречу с Путиным. А местом назвали Москву. Впоследствии в МИД Украины сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил по приглашению Кремля и призвал Путина приехать на встречу в Киев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-nam-rozumi-jsem-vdecny-za-podporu-i-pristresi-pro-nase-obcany-kteri_2601301130_ako
Теги:

Новости

Все новости