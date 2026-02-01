Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным: о чем хочет договориться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным невозможно достичь договоренностей по территориальным вопросам. По его словам, именно прямой контакт на самом высоком уровне является ключевым элементом финального этапа мирных переговоров.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью чешскому радио Český rozhlas заявил, что Украина открыта к любым форматам переговоров с участием России и США. Однако президент отметил необходимость контактировать во время мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Прежде всего, нам нужно встретиться втроем (Украина, Россия и США). Как минимум, мы должны иметь возможность контактировать с главой российского государства в том или ином формате. Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", – сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание на роль Европы в потенциальных переговорах. По его словам, на определенном этапе Украина хотела бы видеть за столом переговоров европейских партнеров, ведь будущие гарантии безопасности напрямую связаны с членством в ЕС и так называемой "коалицией решительных". Он отметил, что соответствующие договоренности с Европейским Союзом уже "почти готовы".

Комментируя слухи о возможных компромиссах, в частности, обмене территорий на гарантии безопасности, Зеленский заявил, что непосредственно от президента США Дональда Трампа таких предложений не слышал. В то же время, он признал, что вопрос гарантий безопасности от США имеет свою "цену".

