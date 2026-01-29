logo_ukra

В МЗС України зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

В МЗС України зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Андрій Сибіга заявив, що реакція Кремля на пропозицію зустрічі Зеленського з Путіним підтвердила небажання РФ завершувати війну.

29 січня 2026, 15:53
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що публічна реакція Кремля на готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним вкотре засвідчила, що саме Росія не налаштована на припинення війни. 

В МЗС України зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга під час онлайн-участі в засіданні Ради ЄС у закордонних справах поінформував європейських партнерів про ситуацію на фронті, безпекові та стратегічні потреби України, а також про просування мирних ініціатив. За його словами, Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі найближчим часом.

"Як я вже казав, Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. Зокрема, що стосується територій та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на цю тезу вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію", — сказав Сибіга.

Очільник МЗС наголосив, що наразі лише США на чолі з Трампом можуть примусити Росію закінчити війну проти України. Окремо міністр закликав не знімати з порядку денного питання заморожених російських активів, назвавши їх потужним важелем тиску заради миру. 

“Росія повинна заплатити. Рано чи пізно. Вона має відчути цей тиск вже зараз. Сам ризик втрати активів змусив Путіна змінити свою поведінку минулого року”, — наголосив Сибіга.

Сибіга також додав, що, попри гучні заяви, Росії не вдалося досягти прориву на полі бою, а втрати окупаційних сил зростають. Метою України він назвав створення умов, за яких втрати РФ перевищуватимуть її можливості з мобілізації.  Крім того, глава МЗС привітав рішення ЄС остаточно відмовитися від російського газу до 2027 року та подякував за фінансування Спеціального трибуналу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним, а згодом підтвердили місце, де чекають президента України.

Також "Коментарі" писали, чи буде закінчення війни у 2026 році. На Заході назвали 3 реальні сценарії.



Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-na-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes-dolya-ta-mir-yevropi-sogodni-virishuyutsya-v-ukrayini
