В МЗС України зробили нову заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що публічна реакція Кремля на готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним вкотре засвідчила, що саме Росія не налаштована на припинення війни.
Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга під час онлайн-участі в засіданні Ради ЄС у закордонних справах поінформував європейських партнерів про ситуацію на фронті, безпекові та стратегічні потреби України, а також про просування мирних ініціатив. За його словами, Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі найближчим часом.
Очільник МЗС наголосив, що наразі лише США на чолі з Трампом можуть примусити Росію закінчити війну проти України. Окремо міністр закликав не знімати з порядку денного питання заморожених російських активів, назвавши їх потужним важелем тиску заради миру.
Сибіга також додав, що, попри гучні заяви, Росії не вдалося досягти прориву на полі бою, а втрати окупаційних сил зростають. Метою України він назвав створення умов, за яких втрати РФ перевищуватимуть її можливості з мобілізації. Крім того, глава МЗС привітав рішення ЄС остаточно відмовитися від російського газу до 2027 року та подякував за фінансування Спеціального трибуналу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним, а згодом підтвердили місце, де чекають президента України.
Також "Коментарі" писали, чи буде закінчення війни у 2026 році. На Заході назвали 3 реальні сценарії.