Главная Новости Общество Война с Россией В МИД Украины сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Украины сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным

Андрей Сибига заявил, что реакция Кремля на предложение встречи Зеленского с Путиным подтвердила нежелание РФ завершать войну.

29 января 2026, 15:53
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что публичная реакция Кремля на готовность президента Владимира Зеленского к личной встрече с Владимиром Путиным в очередной раз показала, что именно Россия не настроена на прекращение войны.

В МИД Украины сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Андрей Сибига во время онлайн-участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам проинформировал европейских партнеров о ситуации на фронте, безопасности и стратегических потребностях Украины, а также о продвижении мирных инициатив. По его словам, Киев совместно с Вашингтоном готовится к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате в ближайшее время.

"Как я уже говорил, Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. В частности, что касается территорий и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на этот тезис в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию", — сказал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что только США во главе с Трампом могут заставить Россию закончить войну против Украины. Отдельно министр призвал не снимать с повестки дня вопросы замороженных российских активов, назвав их мощным рычагом давления ради мира.

"Россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил Путина изменить свое поведение в прошлом году", — подчеркнул Сибига.

Сибига также добавил, что, несмотря на громкие заявления, России не удалось добиться прорыва на поле боя, а потери оккупационных сил растут. Целью Украины он назвал создание условий, при которых потери РФ будут превышать ее возможности по мобилизации. Кроме того, глава МИД приветствовал решение ЕС окончательно отказаться от российского газа до 2027 года и поблагодарил за финансирование Специального трибунала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригласили Зеленского на прямую встречу с Путиным, а затем подтвердили место, где ждут президента Украины.

Также "Комментарии" писали, будет ли окончание войны в 2026 году. На Западе назвали 3 реальных сценария.



Источник: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-na-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes-dolya-ta-mir-yevropi-sogodni-virishuyutsya-v-ukrayini
