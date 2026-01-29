Чи буде закінчення війни у 2026 році: на Заході назвали 3 реальні сценарії

Попри активні дипломатичні сигнали з боку США та заяви Дональда Трампа про наміри "принести мир", завершення війни Росії проти України до кінця 2026 року залишається малоймовірним. Про це пише The Wall Street Journal, окреслюючи три базові сценарії розвитку подій. Ключовий висновок видання полягає у тому, що жодна зі сторін наразі не готова до компромісу, який би реально зупинив війну.

Як пише WSJ, головне бачення США у закінченні війни в Україні полягає у тому, що Київ відмовиться від Донецької області, а натомість отримає гарантії безпеки від Вашингтону. Як наслідок видання описує три сценарії на 2026 рік щодо війни Росії проти України.

Сценарій перший: переговори і війна тривають

У статті найбільш імовірним варіантом на 2026 рік називають продовження війни на виснаження, яке буде відбуватися паралельно з дипломатичними спробами, які не будуть результативними. За словами колишнього посла США в НАТО Дуга Люта, Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських цілей.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що Путін відмовився розглядати щось, окрім своїх максималістських цілей. Це пов’язано не лише з територією, але й в ширшому сенсі з бажанням домінувати в Україні. А Україна просто відмовилася бути підкореною", — вказує Лют.

Водночас Росія та Україна зважають на позицію США. Москва боїться посилення санкцій, тоді як Київ втрати критично важливої військової та розвідувальної підтримки.

Сценарій другий: Україна змушена йти на поступки

WSJ наголошує, що головний ризик для Києва передбачає виснаження ресурсів і нестачу живої сили. Попри технологічні успіхи, зокрема у сфері дронів, Росія поступово адаптується. Бої на Донбасі залишаються надзвичайно повільними й дорогими, але тиск не зникає.

У разі ослаблення оборони Україна може опинитися перед складним вибором, який передбачає два варіанти: прийняти вкрай болісну угоду або зіткнутися з ще гіршими наслідками. Такий сценарій може включати територіальні поступки, обмеження ЗСУ та лише формальні гарантії безпеки.

Сценарій третій: втома Росії

Російська економіка дедалі більше відчуває наслідки війни, а стагнація, високі ставки, проблеми в енергетиці та удари по нафтопереробній інфраструктурі посилюють тиск на Кремль.

"Російська бізнес-еліта давно незадоволена тим, як війна спотворює економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва, а також від Китаю у постачанні комплектуючих та купівлі нафти", — пише видання.

Однак у WSJ наголошують, що ознак готовності Путіна змінити курс поки що небагато. Якщо санкційний тиск посилиться, переговори можуть перейти у більш прагматичну фазу. Проте у виданні додають, що більшість українців не вірять, що Росія вже наблизилася до межі виснаження.

