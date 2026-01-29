Будет ли окончание войны в 2026 году: на Западе назвали 3 реальных сценария

Несмотря на активные дипломатические сигналы со стороны США и заявления Дональда Трампа о намерениях "принести мир", завершение войны России против Украины до конца 2026 остается маловероятным. Об этом пишет The Wall Street Journal, очерчивая три базовых сценария развития событий. Ключевой вывод издания состоит в том, что ни одна из сторон пока не готова к компромиссу, который бы реально остановил войну.

Закончится ли война в Украине в 2026 году. Фото из открытых источников

Как пишет WSJ, главное видение США в окончании войны в Украине состоит в том, что Киев откажется от Донецкой области, а взамен получит гарантии безопасности от Вашингтона. Как следствие издания описывает три сценария на 2026 год о войне России против Украины.

Сценарий первый: переговоры и война продолжаются

В статье наиболее вероятным вариантом на 2026 называют продолжение войны на истощение, которое будет происходить параллельно с дипломатическими попытками, которые не будут результативными. По словам бывшего посла США в НАТО Дуга Люта, Владимир Путин не готов отказаться от максималистских целей.

"Фундаментальная проблема состоит в том, что Путин отказался рассматривать что-либо, кроме своих максималистских целей. Это связано не только с территорией, но и в более широком смысле с желанием доминировать в Украине. А Украина просто отказалась быть покоренной", — указывает Лют.

В то же время Россия и Украина учитывают позицию США. Москва боится ужесточения санкций, в то время как Киев потери критически важной военной и разведывательной поддержки.

Сценарий второй: Украина вынуждена идти на уступки

WSJ отмечает, что главный риск для Киева предполагает истощение ресурсов и нехватку живой силы. Несмотря на технологические успехи, в том числе в области дронов, Россия постепенно адаптируется. Бои на Донбассе остаются очень медленными и дорогими, но давление не исчезает.

В случае ослабления обороны Украина может оказаться перед сложным выбором, предусматривающим два варианта: принять крайне болезненное соглашение или столкнуться с еще более плохими последствиями. Такой сценарий может включать в себя территориальные уступки, ограничения ВСУ и только формальные гарантии безопасности.

Сценарий третий: усталость России

Российская экономика все больше испытывает последствия войны, а стагнация, высокие ставки, проблемы в энергетике и удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре усиливают давление на Кремль.

"Российская бизнес-элита давно недовольна тем, как война уродует экономику, делая ее чрезмерно зависимой от военного производства, а также от Китая в поставках комплектующих и покупке нефти", — пишет издание.

Однако в WSJ отмечают, что признаков готовности Путина изменить курс пока немного. Если усилится санкционное давление, переговоры могут перейти в более прагматическую фазу. Однако в издании добавляют, что большинство украинцев не верят, что Россия уже приблизилась к пределу истощения.

