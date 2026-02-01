logo

Война с Россией После этого переговоры Украины и РФ были отменены 1 февраля
После этого переговоры Украины и РФ были отменены 1 февраля

Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине перенесен на 4-5 февраля.

1 февраля 2026, 16:55
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению войны в Украине перенесен на несколько дней после неожиданной встречи представителей России и США во Флориде. Первоначально встречи должны были состояться 1 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом времени трехсторонних переговоров.

После этого переговоры Украины и РФ были отменены 1 февраля

Переговоры в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Как сообщает The New York Times, 31 января специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился во Флориде с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций и специальным представителем российского диктатора Владимира Путина. Украинская сторона участия в этой встрече не принимала, а детали обсуждений не раскрывались. Виткофф назвал консультации "продуктивными и конструктивными" и заявил, что они демонстрируют готовность России "работать над обеспечением мира в Украине".

1 февраля Владимир Зеленский опубликовал новое заявление, где сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби при участии Украины, США и РФ, состоятся 4-5 февраля. Президент подчеркнул, что Украина готова к предметному диалогу и заинтересована в приближении "реального и достойного окончания войны".

Причины перенесения официально не озвучивались. Однако Зеленский ранее указывал, что такой вариант возможен, в частности, из-за повышенной напряженности на Ближнем Востоке и возможных военных действий США против Ирана.

Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся 23-24 января в ОАЭ, по оценкам сторон, прошел "конструктивно". По данным СМИ, наибольший прогресс достигнут в военном блоке, где обсуждалось разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра, а вот территориальные вопросы остались без детального рассмотрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в Европе назвали "точное время", когда США атакует Иран.



Источник: https://www.nytimes.com/2026/02/01/world/europe/ukraine-russia-us-peace-talks.html
