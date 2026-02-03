Рютте під час виступу у ВР заявив про важливий сигнал з Росії щодо миру

Нічна комбінована атака Росії по Україні стала черговим доказом того, що Кремль не налаштований на реальні мирні переговори. Про це 3 лютого заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи з трибуни Верховної Ради України.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте заявив, що попри триваючі переговорні зусилля за участі США, України та Росії, дії Москви суперечать будь-яким заявам про готовність до миру.

"Тут досягнуто важливого прогресу. Але Росія продовжує атакувати – як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру", – сказав очільник НАТО.

Генсек НАТО запевнив, що західні партнери й надалі посилюватимуть тиск на Росію та підтримуватимуть Україну у протистоянні агресії. Рютте наголосив, що союзники не допустять повторення помилок минулого, зокрема ще одного Будапештського меморандуму чи “Мінська”.

Візит Рютте до Києва відбувся на тлі масованої атаки РФ. Генсек НАТО, ймовірно, перетнув кордон ще під час обстрілів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 3 лютого. На думку глави держави, цей терор став відповіддю Москви на майбутні переговори в Абу-Дабі, продемонструвавши реальне небажання Кремля йти шляхом дипломатії.

Також "Коментарі" писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атака Росії була цинічно розрахована під погодні умови. Як вказує очільник МЗС ворог дочекався пікових морозів, аби завдати максимальної шкоди енергосистемі та цивільному населенню в найскладніший період зими.