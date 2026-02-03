Рютте во время выступления в ВР заявил о важном сигнале из России по миру

Ночная комбинированная атака России по Украине стала очередным доказательством того, что Кремль не настроен реальными мирными переговорами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая с трибуны Верховной Рады Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте заявил, что, несмотря на продолжающиеся переговорные усилия с участием США, Украины и России, действия Москвы противоречат любым заявлениям о готовности к миру.

"Здесь достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать — как минувшей ночью. Это демонстрирует их несерьезность по отношению к миру", — сказал глава НАТО.

Генсек НАТО заверил, что западные партнеры и дальше будут усиливать давление на Россию и будут поддерживать Украину в противостоянии агрессии. Рютте подчеркнул, что союзники не допустят повторения ошибок прошлого, в частности, еще одного Будапештского меморандума или "Минска".

Визит Рютте в Киев прошел на фоне массированной атаки РФ. Генсек НАТО, вероятно, пересек границу еще во время обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 3 февраля. По мнению главы государства, этот террор стал ответом Москвы на предстоящие переговоры в Абу-Даби, продемонстрировав реальное нежелание Кремля идти по пути дипломатии.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака России была цинично рассчитана под погодные условия. Как указывает глава МИД, враг дождался пиковых морозов, чтобы нанести максимальный ущерб энергосистеме и гражданскому населению в самый сложный период зимы.