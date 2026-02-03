Путін цього тільки й чекав: яку обіцянку Трампу порушили в Кремлі

Масована комбінована атака Росії по Україні в ніч на 3 лютого була не випадковою, а ретельно спланованою з урахуванням погодних умов. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що Кремль свідомо дочекався сильних морозів, щоб завдати максимального удару по енергетичній системі та цивільному населенню.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга відреагував на атаку РФ та вказав, що у той момент, коли температура в Україні опустилася нижче 20 градусів, Росія випустила близько 450 ударних безпілотників та понад 60 ракет. Основними цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові райони у Києві, Харкові, Дніпрі, Сумах, Одесі та низці інших регіонів.

"Путін чекав, поки температура знизиться, і накопичив безпілотники та ракети, щоб продовжити свої геноцидні напади на український народ. Ні очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ні його обіцянки Сполученим Штатам не завадили йому продовжувати терор проти простих людей у найсуворішу зиму", — пише Сибіга в X.

За словами очільника МЗС існують кроки, які має зробити міжнародна спільнота, щоб позбавити Путіна ілюзій про можливість Москви чогось досягти бомбардуваннями та агресією. Сибіга закликав посилити протиповітряну оборону України, зміцнити енергетичну стійкість, збільшити санкційний тиск, позбавити Росію доходів від експорту енергоносіїв та обмежити доступ до критичних технологій. Окремо він наголосив на необхідності зупиняти й конфісковувати танкери тіньового флоту РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Москва зробила свій вибір щодо закінчення війни перед переговорами в Абу-Дабі.

Також "Коментарі" писали про зустріч Зеленського і Путіна. Чи реально можуть про щось домовитися лідери України та РФ.