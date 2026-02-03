Путин этого только и ожидал: какое обещание Трампу нарушили в Кремле

Массированная комбинированная атака России по Украине в ночь на 3 февраля была не случайной, а тщательно спланированной с учетом погодных условий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув, что Кремль сознательно дождался сильных морозов, чтобы нанести максимальный удар по энергетической системе и гражданскому населению.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отреагировал на атаку РФ и указал, что в тот момент, когда температура в Украине опустилась ниже 20 градусов, Россия выпустила около 450 ударных беспилотников и более 60 ракет. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры и жилые районы в Киеве, Харькове, Днепре, Сумах, Одессе и ряде других регионов.

"Путин ждал пока температура снизится, и накопил беспилотники и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные нападения на украинский народ. Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали ему продолжать террор против простых людей в строжайшую зиму", — пишет Сибига в X.

По словам главы МИД, существуют шаги, которые должно сделать международное сообщество, чтобы избавить Путина иллюзий о возможности Москвы чего-то достичь бомбардировками и агрессией. Сибига призвал усилить противовоздушную оборону Украины, укрепить энергетическую устойчивость, увеличить санкционное давление, избавить Россию от экспорта энергоносителей и ограничить доступ к критическим технологиям. Отдельно он отметил необходимость останавливать и конфисковывать танкеры теневого флота РФ.

