Зустріч Зеленського і Путіна: чи реально можуть домовитися
НОВИНИ

Зустріч Зеленського і Путіна: чи реально можуть домовитися

Колишній посол Олег Шамшур заявив, що зустріч Зеленського і Путіна не дасть результату та створює хибні надії щодо миру в Україні.

3 лютого 2026, 09:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для реального закінчення війни потрібна пряма зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак у Кремлі ухиляються від пропозиції пропонуючи Зеленському зустріч з Путіним у Кремлі. Колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур вважає, що подібна зустріч не лише малореалістична, а й не принесе жодного практичного результату.

Зустріч Зеленського і Путіна: чи реально можуть домовитися

Зустріч Зеленського і Путіна

Олег Шамшур в ефірі "Еспресо" прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна. За його словами, поки Росія зберігає військову ініціативу, говорити про змістовні переговори з Путіним немає сенсу. 

"У Путіна є позиція і до тих пір, поки він буде утримувати військову ініціативу, ніяких притомних, не те, що перемовин, якихось контактів з якимось хоча б мінімалістичним, позитивним для нас результатом, це не може відбутися", — говорить дипломат.

За його словами, навіть потенційні контакти не можуть дати мінімально позитивного результату для України. Шамшур порівняв ці очікування з ілюзіями щодо зустрічей Зеленського з Дональдом Трампом, які, на його думку, не призвели до принципових змін. 

У підсумку дипломат вважає зустріч Зеленського та Путіна не відповідає реаліям війни та інтересам України.

"Якщо подивитися ту базу, на якій ведуться перемовини, це 20 пунктів Трампа, які ні про справедливий мир, ні про тривалий мир, а просто ми вимушені вести перемовини. А от для чого проводити зустріч? Щоб це освятити… це дуже поганий мир, припинення цього етапу війни і далі ми будемо свідками нового витка. Тому, чесно кажучи, чому йде така, я б сказав, або фетишезація, або створення якихось невиправданих надій навколо цієї зустрічі", — додав Шамшур.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі запросили Зеленського на пряму зустріч з Путіним.



