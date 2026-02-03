Зустріч Зеленського і Путіна: чи реально можуть домовитися

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для реального закінчення війни потрібна пряма зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак у Кремлі ухиляються від пропозиції пропонуючи Зеленському зустріч з Путіним у Кремлі. Колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур вважає, що подібна зустріч не лише малореалістична, а й не принесе жодного практичного результату.
Зустріч Зеленського і Путіна
Олег Шамшур в ефірі "Еспресо" прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна. За його словами, поки Росія зберігає військову ініціативу, говорити про змістовні переговори з Путіним немає сенсу.
За його словами, навіть потенційні контакти не можуть дати мінімально позитивного результату для України. Шамшур порівняв ці очікування з ілюзіями щодо зустрічей Зеленського з Дональдом Трампом, які, на його думку, не призвели до принципових змін.
У підсумку дипломат вважає зустріч Зеленського та Путіна не відповідає реаліям війни та інтересам України.
