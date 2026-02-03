Встреча Зеленского и Путина: реально ли могут договориться

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для реального окончания войны необходима прямая встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Кремле уклоняются от предложения, предлагая Зеленскому встречу с Путиным в Кремле. Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что подобная встреча не только малореалистичная, но и не принесет никакого практического результата.
Встреча Зеленского и Путина
Олег Шамшур в эфире "Эспрессо" прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина. По его словам, пока Россия сохраняет военную инициативу, говорить о содержательных переговорах с Путиным нет смысла.
По его словам, даже потенциальные контакты не могут дать минимально положительный результат для Украины. Шамшур сравнил эти ожидания с иллюзиями по поводу встреч Зеленского с Дональдом Трампом, которые, по его мнению, не привели к принципиальным изменениям.
В итоге дипломат считает, что встреча Зеленского и Путина не отвечает реалиям войны и интересам Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле пригласили Зеленского на прямую встречу с Путиным.