Встреча Зеленского и Путина: реально ли могут договориться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для реального окончания войны необходима прямая встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Кремле уклоняются от предложения, предлагая Зеленскому встречу с Путиным в Кремле. Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что подобная встреча не только малореалистичная, но и не принесет никакого практического результата.

Встреча Зеленского и Путина

Олег Шамшур в эфире "Эспрессо" прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина. По его словам, пока Россия сохраняет военную инициативу, говорить о содержательных переговорах с Путиным нет смысла.

"У Путина есть позиция и до тех пор, пока он будет удерживать военную инициативу, никаких сознательных, не то, что переговоров, каких-либо контактов с каким-нибудь хотя бы минималистическим, положительным для нас результатом, это не может состояться", — говорит дипломат.

По его словам, даже потенциальные контакты не могут дать минимально положительный результат для Украины. Шамшур сравнил эти ожидания с иллюзиями по поводу встреч Зеленского с Дональдом Трампом, которые, по его мнению, не привели к принципиальным изменениям.

В итоге дипломат считает, что встреча Зеленского и Путина не отвечает реалиям войны и интересам Украины.

"Если посмотреть ту базу, на которой ведутся переговоры, это 20 пунктов Трампа, которые ни о справедливом мире, ни о длительном мире, а просто мы вынуждены вести переговоры. А вот для чего проводить встречу? Чтобы это освятить… это очень плохой мир, прекращение этого этапа войны и дальше мы будем свидетелями нового витка. Поэтому, честно говоря, идет такая, я бы сказал, или фетишизация, или создание каких-то неоправданных надежд вокруг этой встречи", — добавил Шамшур.

