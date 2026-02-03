logo

Россияне нарушили обещание: Зеленский указал на странную логику Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне нарушили обещание: Зеленский указал на странную логику Кремля

Зеленский заявил, что Россия нарушила договоренность с США о прекращении ударов по энергетике.

3 февраля 2026, 15:23
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова проигнорировала дипломатические усилия Соединенных Штатов, нарушив договоренность о так называемом "энергетическом перемирии". По словам президента, либо у Кремля другой календарь, либо российский диктатор Владимир Путин делает ставку на продолжение войны против Украины.

Россияне нарушили обещание: Зеленский указал на странную логику Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве прокомментировал российский обстрел Украины в ночь на 3 февраля.

"В этой войне россияне вновь пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетической и по критической инфраструктуре. Фактически это (энергетическое перемирие) началось в ночь на пятницу и в ночь на сегодняшний день россияне нарушили обещание. То есть либо россияне теперь считают, что в неделе не полные четыре дня, либо они реально делают ставку на войну", — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина будет контактировать с американской стороной по поводу нарушения договоренностей со стороны РФ. По словам Зеленского, атаки по энергетике демонстрируют подлинное отношение Москвы к любым переговорным инициативам.

Напомним, 30 января Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным по недельному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако в ночь на 3 февраля Россия совершила масштабную атаку ракетами и дронами по Киеву, Харькову, Днепру, Виннице и другим городам. Украинские власти назвали этот обстрел крупнейшим по энергетическому сектору с начала 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Марк Рютте во время выступления в ВР заявил о важном сигнале из России по миру.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил, что завершение войны в Украине не состоится без давления на Москву.



