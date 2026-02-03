Украина три раза могла закончить войну: в ВР рассказали о нереализованных "договоренностях" с Путиным

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что Украина, якобы, несколько раз могла договориться с Россией об окончании войны. По его словам, ключевой преградой каждый раз становился президент Владимир Зеленский.

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале опубликовал критическое сообщение относительно Владимира Зеленского. Нардеп связывает начало "упущенных возможностей" с 2019 годом и переговорами в нормандском формате.

Оппозиционный политик вспоминает встречу в Париже, во время которой, по его словам, были подготовлены документы по так называемой "формуле Штайнмайера". Депутат утверждает, что украинская сторона якобы была готова к подписанию, однако президент Зеленский отказался от договоренностей непосредственно во время встречи.

Отдельно нардеп заявил о нескольких шансах "договориться" с Кремлем уже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"В 2021 году нас пронесло благодаря усилиям Байдена. В 2022 году нам обещали шашлыки, получилось несколько иначе. Потом был шанс на договоренность сразу после освобождения Херсона. Затем перед контрнаступлением. Затем в конце 2024 года. Чтобы вы понимали, нам отдавали полностью Энергодар по предварительным договоренностям 2024 года. И останавливались мы по линии столкновения. Но в декабре 2024-го Зеленский решил назвать путина – долбой*бом. Ну и здесь мы уже перешли на личняк", — пишет Гончаренко.

При этом народный депутат не уточняет более широкие детали возможных договоренностей, в то время как официальная позиция России на протяжении всей войны сводилась к жестким ультиматумам, которые предусматривали территориальные уступки Украины и ограничение ее суверенитета.

В итоге Гончаренко обвинил Зеленского в том, что украинцы стали его "заложниками", а война в Украине до сих пор продолжается.

"Люди гибнут, города рушатся, миллионы людей эмигрируют, убегают, замерзают, голодают, а мы на своей территории боремся за то, чтобы ЭГО Владимира Александровича не пострадало. Весь наш народ, все наше будущее стали заложниками Его одного мелкого человека", — пишет депутат.

Заметим, что украинские власти неоднократно отмечали, что любые переговоры возможны только при уважении к территориальной целостности государства и международного права. Президент Зеленский публично заявлял, что "мир ценой капитуляции" неприемлем, а все предыдущие попытки диалога с Кремлем не остановили российскую агрессию.

