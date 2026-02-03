Рубрики
Slava Kot
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что Украина, якобы, несколько раз могла договориться с Россией об окончании войны. По его словам, ключевой преградой каждый раз становился президент Владимир Зеленский.
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале опубликовал критическое сообщение относительно Владимира Зеленского. Нардеп связывает начало "упущенных возможностей" с 2019 годом и переговорами в нормандском формате.
Оппозиционный политик вспоминает встречу в Париже, во время которой, по его словам, были подготовлены документы по так называемой "формуле Штайнмайера". Депутат утверждает, что украинская сторона якобы была готова к подписанию, однако президент Зеленский отказался от договоренностей непосредственно во время встречи.
Отдельно нардеп заявил о нескольких шансах "договориться" с Кремлем уже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
При этом народный депутат не уточняет более широкие детали возможных договоренностей, в то время как официальная позиция России на протяжении всей войны сводилась к жестким ультиматумам, которые предусматривали территориальные уступки Украины и ограничение ее суверенитета.
В итоге Гончаренко обвинил Зеленского в том, что украинцы стали его "заложниками", а война в Украине до сих пор продолжается.
Заметим, что украинские власти неоднократно отмечали, что любые переговоры возможны только при уважении к территориальной целостности государства и международного права. Президент Зеленский публично заявлял, что "мир ценой капитуляции" неприемлем, а все предыдущие попытки диалога с Кремлем не остановили российскую агрессию.
