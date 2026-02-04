Зеленский рассказал о шансе закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключом к завершению войны могут стать новые жесткие санкции США против России. По его словам, именно экономическое и политическое давление способно заставить Кремль перейти от эскалации к реальным шагам в сторону мира.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В обращении, обнародованном в соцсети X, Зеленский отметил важность инициативы в Конгрессе США Sanctioning Russia Act. По его словам, документ предоставит Вашингтону дополнительные инструменты влияния на Москву и усилит дипломатические усилия Запада.

"Есть важная инициатива в Конгрессе США, которая может дать большее количество инструментов для правильного давления на Россию. И именно сейчас лучшее время для принятия Sanctioning Russia Act. Сильные санкции могут помочь дипломатическим усилиям и вместе обеспечить необходимый результат", — заявил президент.

Зеленский отметил, что дипломатические призывы к России не дают результата. Несмотря на попытки США и партнеров сдержать эскалацию, Москва продолжает инвестировать в войну. Особое внимание президент обратил на то, что недавние удары были нанесены в период сильных морозов по энергетической инфраструктуре.

"Все российские мишени в Украине — это исключительно энергетические объекты. И это означает, что человеческие жизни и дипломатический процесс фактически тоже мишень для россиян. Надо давить, чтобы Россия укладывалась не в войну, не в эскалацию, а в окончание войны, которую сама и начала", — говорится в заявлении Зеленского в X.

