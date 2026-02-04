logo

В МИД Украины объяснили, о чем будут переговоры в Абу-Даби с РФ и США
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Украины объяснили, о чем будут переговоры в Абу-Даби с РФ и США

В МИД Украины объяснили цели переговоров в Абу-Даби с Россией и США.

4 февраля 2026, 13:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская делегация в Абу-Даби рассматривает новый раунд переговоров с представителями России и США как возможность выяснить реальные позиции сторон и проверить готовность Москвы к практическим шагам о завершении войны. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя ход трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

В МИД Украины объяснили, о чем будут переговоры в Абу-Даби с РФ и США

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Георгий Тихий на брифинге с журналистами заявил, что новые переговоры станут продолжением предварительных контактов, а ключевая задача Киева в том, чтобы услышать, с каким мандатом и политической позицией прибыла российская делегация после консультаций со своим руководством.

"В фокусе переговоров – военные и военно-политические вопросы. Есть много нюансов, как может происходить окончание войны. Украина подходит к процессу конструктивно и заинтересована в поиске реальных шагов для прекращения войны и кровопролития", – сказал Тихий.

В то же время Тихий отметил, что Россия неоднократно нарушала свои обещания, что ставит под сомнение ее заявления о готовности к миру.

В конце брифинга спикер МИД прокомментировал материал Politico о вероятности завершения войны весной.

"Мы хотим скорейшее окончание войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а гораздо раньше", — добавил Тихий.

По словам Тихого, детали переговоров в Абу-Даби обещают обнародовать по их завершении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали переговоры в Абу-Даби по войне Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о шансе закончить войну.



