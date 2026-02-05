Росія висунула новий ультиматум Україні на переговорах в Абу-Дабі

Росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула Україні нову ультимативну вимогу, пов’язану з міжнародним визнанням окупованих територій. Як повідомляє агентство ТАРС із посиланням на західне джерело, близьке до перемовин, Москва наполягає, щоб у межах потенційного "великого договору" всі держави, включно зі США, визнали Донбас частиною Російської Федерації.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на невідоме джерело, яке заявлене, як близьке до переговорів в Абу-Дабі, Москва озвучила додаткові умови.

"Для російської сторони цей аспект із визнанням Донбасу всіма країнами є дуже важливим", — сказало джерело.

Таким чином Кремль фактично розширює перелік умов, які раніше вже неодноразово озвучував у публічному просторі. Серед попередніх вимог РФ був повний вихід Збройних сил України з територій Донбасу, відмова Києва від членства в НАТО, закріплення позаблокового та без’ядерного статусу, заборона на розміщення західних миротворчих місій, а також визнання тимчасово окупованих українських територій російськими. Тепер, як стверджує ТАРС, до цього списку додалася й умова щодо офіційної позиції Вашингтона.

Україна неодноразово заявляла, що не підтримує рішення, які передбачають можливості віддати частину територій Росії.

Нагадаємо, що другий день переговорів між Україною, США та Росією розпочався 5 лютого в Абу-Дабі. Сторони обговорюють широкий спектр питань від економічних аспектів до територіальних проблем і можливих механізмів припинення вогню.

