Россия выдвинула новый ультиматум Украине на переговорах в Абу-Даби
Россия выдвинула новый ультиматум Украине на переговорах в Абу-Даби

Россия на переговорах в Абу-Даби требует международного признания Донбасса частью РФ.

5 февраля 2026, 11:12
Slava Kot
Slava Kot

Россия в ходе переговоров в Абу-Даби выдвинула Украине новое ультимативное требование, связанное с международным признанием оккупированных территорий. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам, Москва настаивает, чтобы в рамках потенциального "большого договора" все государства, включая США, признали Донбасс частью Российской Федерации.

Россия выдвинула новый ультиматум Украине на переговорах в Абу-Даби

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишут российские СМИ со ссылкой на неизвестный источник, заявленный, как близкий к переговорам в Абу-Даби, Москва озвучила дополнительные условия.

"Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами очень важен", — сказал источник.

Таким образом, Кремль фактически расширяет перечень условий, ранее уже неоднократно озвучиваемых в публичном пространстве. Среди предварительных требований РФ был полный выход Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса, отказ Киева от членства в НАТО, закрепление внеблокового и безъядерного статуса, запрет размещения западных миротворческих миссий, а также признание временно оккупированных украинских территорий российскими. Теперь, как утверждает ТАСС, к этому списку добавилось и условие официальной позиции Вашингтона.

Украина неоднократно заявляла, что не поддерживает решения, предполагающие возможность отдать часть территорий России.

Напомним, второй день переговоров между Украиной, США и Россией начался 5 февраля в Абу-Даби. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов от экономических аспектов до территориальных проблем и возможных механизмов прекращения огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых деталях второго дня переговоров в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что Кремли заявили о "готовности" к окончанию войны и назвали свои условия.



