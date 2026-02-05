Россия выдвинула новый ультиматум Украине на переговорах в Абу-Даби

Россия в ходе переговоров в Абу-Даби выдвинула Украине новое ультимативное требование, связанное с международным признанием оккупированных территорий. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам, Москва настаивает, чтобы в рамках потенциального "большого договора" все государства, включая США, признали Донбасс частью Российской Федерации.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишут российские СМИ со ссылкой на неизвестный источник, заявленный, как близкий к переговорам в Абу-Даби, Москва озвучила дополнительные условия.

"Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами очень важен", — сказал источник.

Таким образом, Кремль фактически расширяет перечень условий, ранее уже неоднократно озвучиваемых в публичном пространстве. Среди предварительных требований РФ был полный выход Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса, отказ Киева от членства в НАТО, закрепление внеблокового и безъядерного статуса, запрет размещения западных миротворческих миссий, а также признание временно оккупированных украинских территорий российскими. Теперь, как утверждает ТАСС, к этому списку добавилось и условие официальной позиции Вашингтона.

Украина неоднократно заявляла, что не поддерживает решения, предполагающие возможность отдать часть территорий России.

Напомним, второй день переговоров между Украиной, США и Россией начался 5 февраля в Абу-Даби. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов от экономических аспектов до территориальных проблем и возможных механизмов прекращения огня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых деталях второго дня переговоров в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что Кремли заявили о "готовности" к окончанию войны и назвали свои условия.