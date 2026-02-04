У Кремлі заявили, що готові до закінчення війни: які умови

У Кремлі знову заявили про нібито відкритість до завершення війни проти України, однак фактично підтвердили незмінність своїх ультимативних вимог. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, наголосивши, що Росія продовжуватиме бойові дії доти, доки Київ не ухвалить рішення, які Москва вважає "необхідними".

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Росія буде продовжувати війну проти України, зокрема ударами по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Кремль раніше озвучував свою позицію щодо умов закінчення війни.

"Росія продовжує спеціальну військову операцію. Двері для мирного врегулювання відчинені. Росія зберігає свою відкритість. Наша позиція дуже ясна. Вона добре зрозуміла і київському режиму, і американським переговорникам. Поки відповідних рішень київським режимом не ухвалено, спеціальна військова операція триває", — сказав Пєсков.

Речник Кремля додав, що російські військові завдають ударів по цілях, зокрема енергетичній інфраструктурі, адже вони вважають її асоційованою з військовим комплексом України.

Фактично ці слова свідчать про відсутність будь-яких змін у підходах Кремля напередодні переговорів в Абу-Дабі. Росія продовжує наполягати на вимогах, які раніше вже неодноразово відкидала Україна та її союзники. Серед умов, які Москва називає ключовими, раніше озвучені були: вихід Збройних сил України з територій Донбасу, відмова Києва від членства в НАТО, закріплення позаблокового та без’ядерного статусу, недопущення західних миротворчих місій, а також визнання тимчасово окупованих територій частиною Російської Федерації.

