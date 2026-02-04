В Кремле снова заявили о якобы открытости к завершению войны против Украины, однако фактически подтвердили неизменность своих ультимативных требований. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия будет продолжать боевые действия до тех пор, пока Киев не примет решения, которые Москва считает "необходимыми".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины, в том числе ударами по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, Кремль ранее озвучивал свою позицию по условиям окончания войны.

"Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция очень ясна. Она хорошо ясна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующих решений киевским режимом не принято, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские военные наносят удары по целям, в частности энергетической инфраструктуре, ведь они считают ее ассоциированной с военным комплексом Украины.

Фактически эти слова свидетельствуют об отсутствии каких-либо изменений в подходах Кремля накануне переговоров в Абу-Даби. Россия продолжает настаивать на требованиях, ранее уже неоднократно отвергавшие со стороны Украины и ее союзниками. Среди условий, которые Москва называет ключевыми, ранее были озвучены: выход Вооруженных сил Украины с территорий Донбасса, отказ Киева от членства в НАТО, закрепление внеблокового и безъядерного статуса, недопущение западных миротворческих миссий, а также признание временно оккупированных территорий частью Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле был выдвинут новый ультиматум Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о шансе закончить войну.