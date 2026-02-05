logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розпочався другий день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі: перші деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Розпочався другий день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі: перші деталі

В Абу-Дабі триває другий день переговорів України, США та Росії.

5 лютого 2026, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Абу-Дабі розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що перемовини тривають у тих самих форматах, що й напередодні.

Розпочався другий день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі: перші деталі

Переговори в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

Рустем Умєров розповів, що другий день другого раунду переговорів в Абу-Дабі розпочато.

"Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом", — написав Умєров.

Після завершення першого дня переговорів українська сторона позитивно оцінила хід діалогу. За словами Умєрова, основний фокус перемовин було зміщено на розв’язання конкретних питань у межах робочих груп. Очільник РНБО підкреслив, що робота була змістовною та орієнтованою на практичні кроки, а не загальні декларації.

Україну на переговорах представляє розширена делегація, до складу якої увійшли Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Вадим Скібіцький та Олександр Бевз. З боку США у консультаціях беруть участь спеціальний представник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також низка високопосадовців і військових. За словами Умєрова, російська сторона також представлена на високому військовому рівні.

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі триває 4–5 лютого. Попередній етап консультацій відбувся наприкінці січня. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС України пояснили, про що будуть переговори в Абу-Дабі з РФ та США.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі прокоментували переговори в Абу-Дабі щодо війни України.



